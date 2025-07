König überreicht den Preis für die beste Schule Granadas

JAVIER F. BARRERA Granada. Montag, 7. April 2025 Compartir

Das Lächeln ist in den Gesichter aller Lehrer und Schüler in der Schule Purísima Concepción in Granada zu sehen. Die reinsten Gefühle sind an diesem bewölkten und regnerischen Tag spürbar, der durch die Anwesenheit der Schüler dieses Sonderschulzentrums erhellt wird. Als Hauptakteure dieses Ereignisses empfing die Schulgemeinschaft der Hospitalstiftung den Besuch von König Felipe VI. in ihrer besten Kleidung.

Um 10.30 Uhr trifft Seine Majestät im Schulkomplex ein. Alle Anwesenden warten darauf, Felipe VI. in Begleitung der Bildungsministerin Pilar Alegría und des Präsidenten der Regionalregierung Juanma Moreno, zu begrüßen. Nach dem offiziellen Foto am Eingang des Schulgeländes wird die Besuchergruppe, das König Felipe VI. begleitet, in eine Ausstellung über das von der Stiftung Prinzessin von Girona ausgezeichnete Projekt geführt. Es handelt sich um das Projekt CeRA, kurz für Centro especializado de Referencia y de Apoyo», erklärt die Leiterin des Sonderschulzentrums, Inmaculada Garrido Jiménez.

Das CeRA-Projekt umfasst acht Bereiche zur Umwandlung der Schule in ein spezialisiertes Zentrum. Vier davon sind für die spezielle Betreuung von Schülern mit großen kognitiven, motorischen, sensorischen und emotionalen Problemen.

Am spannendsten wird es, als König Felipe VI. die Sporthalle betritt. Der Direktor des Zentrums ergreift das Wort, um die Kinder zu begrüßen und zu sagen, dass das Zentrum «voller Leidenschaft und Herz» ist. «Wir beginnen mit den Hauptakteuren, den heranwachsenden Jungen und Mädchen, die jeden Tag bei uns sind. Wir lernen mit Ihnen von jedem Schritt, den Sie tun. Und vielen Dank an alle Familien, die hier sind, denn wir machen die Reise gemeinsam. Wir sind eine großer Familie», sagt er.

«Wir haben es sehr weit gebracht», fährt er fort. «Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und dafür, dass Sie an das glauben, was wir tun, nämlich jedem Kind Kraft zu geben». Er erinnert auch an die Gründer der Schule, die sich zum Ziel gesetzt hatten, an die Menschen zu glauben und innovativ zu sein. «Danke, danke, danke», beendete der König seine Rede mit einem ausdrücklichen Dankeschön.