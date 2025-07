Kriminelle Bande in Spanien, die mit KI-generierten Videos von Prominenten 19 Millionen Euro ergaunert hat, wird zerschlagen

SUR Granada Dienstag, 8. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 12:53h. Compartir

Die Guardia Civil und die spanische Polizei haben sechs Personen im Alter zwischen 34 und 57 Jahren festgenommen, die einer kriminellen Organisation angehören, die 208 Opfer durch falsche Investitionen in Kryptowährungen um mehr als 19 Millionen Euro betrogen haben soll.

Die Ermittlungen, die unter dem Codenamen Operation Coinblack - Wendimine laufen, wurden an verschiedenen Orten in den Provinzen Granada und Alicante durchgeführt. Die Beamten durchsuchten die Wohnung des wichtigsten Anführers der Organisation in Spanien, der sich auf eine Reise nach Dubai vorbereitete, und beschlagnahmten zahlreiche Mobiltelefone, Computer, Festplatten, eine simulierte Waffe und eine Fülle von Unterlagen.

Die Polizeiaktion begann vor zwei Jahren, als ein Mann in der andalusischen Provinz Granada anzeigte, dass er um 624.000 Euro betrogen worden war. Die Beamten deckten den Plan auf, der die kriminelle Organisation mit Investitionen in Kryptowährungen verband, die sich als falsch herausstellten. Die Ermittlungen fanden auch in Alicante statt.

Die Organisation schaltete auf verschiedenen Websites Anzeigen als Lockmittel für Kryptowährungsinvestitionen mit bekannten Persönlichkeiten. Außerdem wurden die Opfer nicht zufällig ausgewählt, sondern mit Hilfe von Algorithmen wurden diejenigen Personen ausgewählt, deren Profil dem entsprach, wonach die Cyberkriminellen suchten.

Sobald sie ihre Opfer ausgewählt hatten, fügte die Bande KI-generierte Videos mit bekannten Persönlichkeiten auf den Websites oder in den sozialen Medien ein und bot ihnen Investitionen in Kryptowährungen mit hoher Rentabilität und ohne die Möglichkeit von Verlusten an, Investitionen, die sich offensichtlich als Betrug herausstellten.

Die Cyberkriminellen gewannen ihr Vertrauen, indem sie sich als Finanzberater ausgaben und ihnen falsche Informationen über gefälschte Websites mit fiktiven Renditen zusandten. Sie forderten sie auf, das gesamte Geld auf ihren Konten in Kryptowährungen zu transferieren. Als die Opfer beschlossen, das investierte Geld abzuheben, begannen die Hindernisse und Erschwernisse, und sie mussten feststellen, dass sie betrogen worden waren.

Nach einiger Zeit meldeten sich die Cyberkriminellen erneut bei den Opfern und gaben vor, für die Investitionen verantwortlich zu sein, und bestätigten, dass das Geld blockiert worden sei, dass es möglich sei, es zurückzubekommen, dass sie aber eine neue Einzahlung vornehmen müssten, oft in beträchtlicher Höhe, um die Blockierung aufzuheben.

Zweite Phase des Betrugs

Die Opfer erhielten Mitteilungen von angeblichen Europol-Agenten oder gefälschten Anwälten im Vereinigten Königreich, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass es ihnen gelungen sei, ihr Geld wiederzuerlangen, und dass nur noch die Zahlung der Steuern für das Land fehle, in dem es blockiert worden war. In dem Glauben, dass sie diesmal ihre Investition zurückerhalten würden, erklärten sie sich erneut bereit, die angeblichen Steuern zu zahlen.

Die Festnahmen erfolgten in Torrevieja, Santa Pola und Villajoyosa. Sie werden alle des Betrugs, der Geldwäsche und der Fälschung von Dokumenten in einer kriminellen Vereinigung beschuldigt. Sie wurden einem Gericht in Alicante zur Verfügung gestellt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Die Operation, die unter der Leitung des Delegierten Staatsanwalts für Technologiedelikte in Granada steht, wurde gemeinsam von der Ermittlungsgruppe für Technologiedelikte (EDITE) der Kriminalpolizei der Guardia Civil in Granada und der Einheit gegen Einwanderungsnetze und Urkundenfälschungen (UCRIF-3) der Nationalpolizei in Alicante durchgeführt.