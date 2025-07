Montero fordert die PP auf, mit Vox zu «brechen» und die Regierung zu unterstützen, «wenn sie es braucht»

José Luis Piedra Montag, 7. April 2025 Compartir

Die spanische Vizepräsidentin und Finanzministerin, María Jesús Montero, forderte gestern die PP auf, «mit Vox zu brechen und da zu sein, wenn sie gebraucht wird», wenn es um die Unterstützung der Regierung für wichtige Maßnahmen wie die zum Schutz der Unternehmen vor US-Zöllen geht.

Montero, die gestern am Provinzkongress der PSOE in Córdoba teilnahm, sagte, es sei «an der Zeit, dass die übrigen politischen Kräfte aktiv werden und nicht wie bei der Pandemiekrise oder in der Ukraine abseits stehen».

«Wir bitten die PP, da zu sein, wenn sie gebraucht wird, und jetzt da zu sein, um diese Maßnahmen zu billigen, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und keine Allianzen mehr mit denen einzugehen, die diese Regierungen unterstützt haben», sagte sie in Anspielung auf Vox.