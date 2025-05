Plan Infoca gegen Waldbrände in Andalusien arbeitet erstmals mit Drohnen

José Luis Piedra Sevilla Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

Der Plan Infoca, mit dem die andalusische Regionalregierung jeden Sommer vom 1. Mai bis 31. Oktober gegen Waldbrände vorgeht, arbeitet in diesem Jahr erstmals mit Drohnen. Dies hat die andalusische Regionalregierung am Montag bekannt gegeben. Diese Innovation ist Teil des europäischen Projekts Hurricane und wird der Einsatzleitung der Infoca-Waldbrandschutzzentren ermöglichen, über Informationen zu verfügen, ohne dass die Einsatzkräfte die betroffenen und gefährdeten Gebiete betreten müssen, was die Entscheidungsfindung bei der Eindämmung eines Waldbrandes erleichtern wird. Außerdem werden zwei Drohnen für die Überwachung von nächtlichen Bränden zur Verfügung stehen, bei denen die Sicht unmöglich ist.

Als weitere Neuheit wird die Junta de Andalucía in diesem Jahr eine Website einrichten, die es ermöglicht, Informationen über Waldbrände in Echtzeit zu erhalten, und auf der auch der Index der Waldbrandgefahr für die einzelnen Zonen täglich veröffentlicht wird.

Die Haushaltsmittel des Plan Infoca wurden in diesem Jahr um 5,8 Prozent aufgestockt, das bedeutet um 14 Millionen von 243 Millionen im Jahr 2024 auf 257 Millionen Euro in diesem Jahr. Davon sind 111 Millionen, also 43,2 Prozent, für das Löschen von Bränden und die restlichen 146 Millionen, also 56,8 Prozent, für Präventionsaufgaben vorgesehen.

Die Operation wird von 4.700 Fachleuten geleitet, deren Arbeit von einer umfangreichen materiellen und technischen Ausstattung begleitet wird. So verfügt der Plan Infoca über 119 Feuerwehrfahrzeuge und 1.011 Fahrzeuge für den Personaltransport. Er umfasst auch drei mobile Einheiten zur Überwachung und Analyse von Waldbränden, die die Koordination und Überwachung von Großbränden aus der Luft unterstützen. Des Weiteren verfügt der Plan Infoca über 26 Lösch-Hubschrauber und 17 Lösch-Flugzeuge.

In diesem Jahr wurden zwei neue Waldbrandschutzzentren in El Pedroso (Sevilla) und Hernán-Valle (Granada) in Betrieb genommen, zwei weitere in Algodonales und Istán-Marbella befinden sich im Bau.