Spaniens berühmter Alhambra-Palast im Visier von Vandalen

Javier F. Barrera Granada Dienstag, 13. Mai 2025 Compartir

Am Alhambra-Palast in Granada sind Graffiti aufgetaucht. Am vergangenen Freitag wurde der Torre de los Siete Suelos (Turm der sieben Stockwerke) mit Farbe besprüht, unter anderem mit der Aufschrift «borracho dot com» (Trunkenbold dot com). Daneben ist ein Skelett in Form eines Piraten zu sehen. Als der Vandalismus entdeckt wurde, entfernten Arbeiter ihn sofort.

Die Stiftung Patronato de la Alhambra y el Generalife bestätigte, dass etwa zwanzig Graffiti an der historischen Stätte gefunden wurden. Es scheint, dass die Vandalen, die seit vielen Jahren das Zentrum von Granada und den Albaicín heimgesucht haben, auch das Denkmal ins Visier genommen haben.

Obwohl dies nicht das erste Mal ist, dass Graffiti in der Alhambra auftauchen, ist es das erste Mal, dass ein Angriff dieses Ausmaßes stattgefunden hat. Im Dezember 2011 berichtete SUR über das Auftreten von Graffiti an den Wänden des frisch restaurierten Eingangstors Cuesta de los Chinos der nasridischen Festung.

Bereits 2014 erstattete das Patronato de la Alhambra y el Generalife Anzeitgen wegen Graffiti an Monumenten in Granada wie der Kathedrale, der Puerta Elvira und dem zum Weltkulturerbe gehörenden Albaicín-Viertel. Die Antwort der Polizei war unmissverständlich: «Graffiti ist eine Praxis, die der Erhaltung und Aufwertung des Kulturerbes zuwiderläuft. Unabhängig von der physischen Beschädigung der Materialien beeinträchtigen sie die Betrachtung und den Genuss des Erbes.» Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, Graffiti-Sprüher sofort anzuzeigen.