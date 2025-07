Strategie für 'Blaue Wirtschaft' mit Investitionen in Höhe von 216 Mio. Euro

JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA. Donnerstag, 24. April 2025 Teilen

Andalusien hat seine Strategie der Nachhaltigen Blauen Wirtschaft gestartet, die darauf abzielt, die mit dem Meer und der Küste Andalusiens verbundenen Produktionssektoren als sozioökonomische Motoren der Region zu fördern und sich gleichzeitig für Innovation und Nachhaltigkeit einzusetzen.

Die von der andalusischen Regierung auf ihrer letzten Sitzung bewilligte neue Strategie sieht Investitionen in Höhe von 216 Millionen Euro vor, die bis 2028 mit Mitteln der andalusischen Regierung und der EU umgesetzt werden sollen. Insgesamt umfasst sie 116 Aktivitäten, die in 35 Maßnahmen unterteilt sind, mit denen 17 strategische Ziele erreicht werden sollen.

Der Minister für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung, Ramón Fernández-Pacheco, erklärte: «Es geht darum, das Potenzial eines für die andalusische Wirtschaft grundlegenden Sektors, der tief verwurzelt ist und auf eine lange Tradition zurückblicken kann, bestmöglich zu nutzen.» Die Stärke Andalusiens sei die privilegierte Lage mit fast tausend Kilometern Küste zwischen zwei Meeren, dem Atlantik und dem Mittelmeer.

«Diese geografischen Merkmale haben der Region eine starke maritime Identität verliehen, die sich in ihrer Kultur, ihrer Wirtschaft, ihrem Siedlungssystem und ihrer territorialen Organisation widerspiegelt», so Fernández-Pacheco. Er betonte, dass «das Meer Reichtum, Arbeitsplätze und eine Zukunft mit leistungsfähigen Sektoren wie Fischerei, Aquakultur, Häfen, Tourismus und Schifffahrt bedeutet, die auf der Grundlage der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes gefördert werden müssen».

'Runder Tisch'

Die Strategie sieht die Einrichtung eines 'Runden Tisches' für die Blaue Wirtschaft vor, der das Projekt vorantreiben und die Umsetzung der Maßnahmen überwachen soll. Der Runde Tisch ist ein partizipatives und entscheidungsförderndes Instrument, das die Beteiligung aller an der Strategie beteiligten Verwaltungen, Unternehmen, Verbände sowie des Hochschul- und Forschungssektors koordiniert.

Die Aktivitäten zielen darauf ab, die biologische Vielfalt der Meere zu schützen und zu erhalten und gleichzeitig die Anpassung an den Klimawandel und die Resilienz der Küsten durch die Nutzung erneuerbarer maritimer Energien und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in den Meeren und an den Küsten zu verbessern.

Nachhaltiger Tourismus

Die andalusische Regierung plant außerdem, Innovationen für die Unternehmensentwicklung und die Meereskultur zu fördern, indem sie nachhaltigen Tourismus und meeresfreundliche Hafen-, Fischerei- und Aquakulturaktivitäten unterstützt.

Die Blaue Wirtschaft Andalusiens sorgt für 300.000 Arbeitsplätze und macht mehr als zehn Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Region aus. Der Umsatz dieses Sektors beläuft sich auf 17 Milliarden Euro pro Jahr, und es wird geschätzt, dass 4.000 bis 5.000 andalusische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) direkt mit der maritimen Wirtschaft verbunden sind.

Die Strategie umfasst fünf große Aktivitätsblöcke, die sich auf die Arbeit mit lebenden Ressourcen (Fischerei, Aquakultur und blaue Biotechnologie), nichtlebenden Ressourcen (Salzgewinnung und Entsalzung), Logistik und Seeverkehr (Häfen und Transportmittel), Schiffbau (Werften und Zulieferindustrie) und Tourismus (Küsten-, Kreuzfahrt- und Seeverkehr) konzentrieren.

Die Strategie zielt darauf ab, die Transparenz und die Beteiligung aller Akteure des Sektors und der zuständigen Verwaltungen in diesem Bereich zu gewährleisten; neun regionale Ministerien sind daran beteiligt.