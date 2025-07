Tourismus in Andalusien erwartet in diesem Frühjahr ein Wachstum um vier Prozent

Pilar Martínez Malaga Dienstag, 22. April 2025 Compartir

Nach Angaben des Exceltur-Bündnisses für Exzellenz im Tourismus in Spanien wird für den andalusischen Tourismussektor in diesem Frühjahr ein Wachstum von 4,1 Prozent erwartet. «Andalusien dürfte im Frühjahr 2025 sowohl bei den internationalsten Städten als auch bei den Reisezielen an der Küste ein gutes Ergebnis erzielen», so Exceltur in seinem jüngsten Bericht über die Tourismusaussichten.

Die gemeinnützige Exceltur-Gruppe setzt sich aus den Leitern der 30 führenden spanischen Tourismuskonzerne aus den Bereichen Fluggesellschaften, Kreuzfahrtunternehmen, Hotels, Reisebüros und Reiseveranstalter zusammen.

Der Bericht sagt, dass die Aussichten für die Mittelmeerküste für diesen Zeitraum ebenfalls günstig sind, obwohl er die erwartete Entwicklung in Valencia, wo ein Anstieg von 5,6 Prozent erwartet wird, Murcia mit 4,6 Prozent und Katalonien mit einem Anstieg von 3,9 Prozent hervorhebt. «Ein Reiseziel, das weiterhin von seiner städtebaulich-kulturellen Attraktivität und der Dynamik des internationalen Tourismus profitiert, auch wenn man hinsichtlich der Entwicklung des US-Marktes vorsichtig ist».

Gute Nachrichten gibt es auch für das «grüne Spanien» mit einem geschätzten Wachstum im Baskenland, in Asturien und Kantabrien zwischen 7 Prozent und 5,1 Prozent, was zeigt, dass diese Regionen sich dank ihrer natürlichen Umgebung, ihrer Gastronomie, ihres kulturellen Reichtums und ihrer neuen Bahnverbindungen weiterhin als Referenzreiseziele positionieren.

Exceltur wies jedoch darauf hin, dass die Branche, die sehr sensibel auf jede geopolitische Bewegung reagiert, den vom US-Präsidenten mit der Erhöhung der Zölle ausgelösten Handelskrieg aufmerksam verfolgt. Exceltur erklärte außerdem, dass trotz der ersten Auswirkungen der weltweiten Zolleskalation auf einigen Tourismusmärkten, wie den USA und dem Vereinigten Königreich, und in Anbetracht der noch unsicheren Szenarien, «wir weiterhin vorsichtig sind, was die Auswirkungen auf die touristischen Aktivitäten in Spanien im Jahr 2025 angeht».

Im Exceltur-Bericht heißt es: «Kurzfristig und mit den bisher verfügbaren Informationen ist es immer noch schwierig abzuschätzen, welche Auswirkungen die tiefgreifenden Veränderungen im globalen Szenario und die Eskalation der Zölle auf den spanischen Tourismussektor haben werden. Die endgültige Auswirkung hängt vom Verlauf des Verhandlungsprozesses mit allen betroffenen Volkswirtschaften und seinen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab».

Der Bericht warnt zwar vor Auswirkungen auf die Touristen aus den USA aufgrund einer vorübergehenden Abschwächung des Dollars, sagt aber auch, dass sich dies positiv auf die übrigen internationalen Märkte auswirken könnte, vor allem auf die asiatischen und europäischen, aber auch auf die inländischen Märkte. «Unter diesen Bedingungen würde der Tourismus weiterhin ein dynamisches Element der spanischen Wirtschaft bleiben», heißt es in dem Bericht, der hinzufügt, dass dieser Industriezweig 224,3 Milliarden Euro des für 2025 prognostizierten Wertes des touristischen BIP in Spanien ausmacht, was einem Anteil von 13,4 Prozent entspricht.