Aquarium von Almuñécar wird am 29. Dezember nach Renovierung wiedereröffnet

MJ Arrebola Almuñécar Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Nach einer langen Schließung und intensiven Sanierungsarbeiten wird das Aquarium von Almuñécar am 29. Dezember wieder für Besucher geöffnet sein.

Der Bürgermeister von Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, hob die Anstrengungen hervor, die der Stadtrat unternommen hat, um der Stadt eine Einrichtung zurückzugeben, die jahrelang eine ihrer wichtigsten touristischen Attraktionen war. «Es war ein langer und komplizierter Weg. Wir fanden ein Aquarium in einem Zustand vor, der es unmöglich machte, es für die Öffentlichkeit zu öffnen, und es gab keine andere Möglichkeit, als es zu schließen, bis wir seine Sicherheit und seinen ordnungsgemäßen Betrieb garantieren konnten», sagte er.

Carlos Ferrón, der für die Landwirtschaft zuständige Stadtrat, der für das Projekt verantwortlich ist, hat bei diesem Prozess eine wesentliche Rolle gespielt und bezeichnete die Renovierung als eine der «komplexesten» Maßnahmen, die die Stadtverwaltung in den letzten Jahren durchgeführt hat. «Als wir ankamen, entsprachen die Einrichtungen nicht den Mindeststandards. Es gab Lecks, Wasseraustritte, ernsthafte Probleme mit den Maschinen und Materialien, die niemals in einem Aquarium hätten verwendet werden dürfen», erklärte er.

Das Aquarium befindet sich unter der Plaza Kuwait und ist auf mehr als 3.000 Quadratmetern der Meeresfauna des Mittelmeers gewidmet. Aufgrund von Mängeln, die es im Laufe der Zeit aufwies, musste es jedoch 2021 seine Pforten schließen. Seitdem und insbesondere ab 2023 wird es einer umfassenden Renovierung unterzogen, die praktisch alles betrifft: Fischbecken, Filtersysteme, Struktur und Wartungsgeräte.

«Ein großer Teil des Aquariums musste von Grund auf neu aufgebaut werden, wobei unzureichende Materialien ersetzt und Bereiche verstärkt wurden, die durch das Salzwasser stark beschädigt worden waren», sagte Ferrón. Die Investition beläuft sich auf über 250.000 Euro, die aus städtischen Mitteln und einem Versicherungsbeitrag finanziert wurden, nachdem das zylindrische Becken vor Jahren zerbrochen war.

Mehr als 300 Tiere

Mit Blick auf die Wiedereröffnung wies Ferrón darauf hin, dass das Aquarium mehr als 300 Meerestiere beherbergen wird, darunter Fische, Rochen, Seesterne und Seegurken... Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung damit begonnen, neue Exemplare einzubauen, um das Erlebnis für die Besucher zu bereichern.

Zu den ausgestellten Arten gehören Wolfsbarsche, Goldbrassen, Zackenbarsche, Zackenbarsche, Hornhechte, Muränen und Meerbarben sowie einige tropische Arten. Außerdem werden neue Ausstellungsbereiche und Themenräume eingerichtet, damit die Öffentlichkeit den Reichtum des Meeres auf einfache, lehrreiche und hautnahe Weise kennen lernen kann.