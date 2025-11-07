Britischer Tourist fällt vor Almuñécar vom Fahrrad und stirbt während seines Urlaubs in Nerja

Eugenio Cabezas Almuñécar Freitag, 7. November 2025 Teilen

Ein 57-jähriger englischer Radfahrer ist am Donnerstag auf alten N-340 vor Almuñécar gestorben, nachdem er einen Herzstillstand erlitten und vom Rad gestürzt war. Der Mann hatte seinen Urlaub in einem Hotel in der Nachbargemeinde Nerja verbracht und war mit einigen Freunden auf einer Radtour entlang der Küste unterwegs.

Als die Polizeibeamten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den Mann am Straßenrand liegend vor, während ein Arzt, der gerade in der Gegend unterwegs war, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführte, ohne dass eine Reaktion erfolgte. Die Polizei setzte sofort den Defibrillator ein, den sie in ihren Fahrzeugen mitführt, und die Beamten begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notfallteams des Gesundheitszentrums von Almuñécar.

«Die Sanitäter haben die Wiederbelebungsmaßnahmen mehr als 30 Minuten lang fortgesetzt, ohne dass eine Reaktion zu sehen wa», erklärte das Rathaus von Almuñécar.