Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Guardia Civil und Leichenwagen am Ort des Unfalls. SUR
Unfall

Britischer Tourist fällt vor Almuñécar vom Fahrrad und stirbt während seines Urlaubs in Nerja

Der 57-jährige Mann erlitt an der Zufahrt zur Stadt auf der alten N-340 einen Herz-Kreislauf-Stillstand - Die örtlichen Polizeibeamten versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben

Eugenio Cabezas

Almuñécar

Freitag, 7. November 2025

Ein 57-jähriger englischer Radfahrer ist am Donnerstag auf alten N-340 vor Almuñécar gestorben, nachdem er einen Herzstillstand erlitten und vom Rad gestürzt war. Der Mann hatte seinen Urlaub in einem Hotel in der Nachbargemeinde Nerja verbracht und war mit einigen Freunden auf einer Radtour entlang der Küste unterwegs.

Als die Polizeibeamten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den Mann am Straßenrand liegend vor, während ein Arzt, der gerade in der Gegend unterwegs war, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführte, ohne dass eine Reaktion erfolgte. Die Polizei setzte sofort den Defibrillator ein, den sie in ihren Fahrzeugen mitführt, und die Beamten begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notfallteams des Gesundheitszentrums von Almuñécar.

«Die Sanitäter haben die Wiederbelebungsmaßnahmen mehr als 30 Minuten lang fortgesetzt, ohne dass eine Reaktion zu sehen wa», erklärte das Rathaus von Almuñécar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
  2. 2 «Ferraris» im Mittelmeer: Die Schnellboote der Schmuggler
  3. 3 Neuer Hoteldirektor in Marbella lebt und arbeitet zwischen zwei Welten
  4. 4 Sekundarschüler organisieren Event mit Existenzgründern im Stadttheater von Marbella
  5. 5 Verkehrskollaps und Infrastruktur
  6. 6 Wut, Verlust und das Erwachsenwerden in einer zerrissenen Familie: Zwei Brüder finden bei Neonazis so etwas wie Freundschaft

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Britischer Tourist fällt vor Almuñécar vom Fahrrad und stirbt während seines Urlaubs in Nerja

Britischer Tourist fällt vor Almuñécar vom Fahrrad und stirbt während seines Urlaubs in Nerja