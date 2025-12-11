Cantarriján veröffentlicht das erste FKK-Sticker-Album der Geschichte

Ideal Almuñécar Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

Acht Sommer sind vergangen, seit sich der FKK-Verein von Cantarriján (AAPNC) aus Almuñécar als eine der kreativsten, authentischsten, engagiertesten und respektvollsten FKK-Gemeinschaften Spaniens etabliert hat. Acht Jahre voller Sonne, Freundschaft und Freiheit haben diese FKK-Gemeinschaft zu einer ebenso einzigartigen wie bedeutenden Initiative inspiriert: dem ersten FKK-Stickeralbum der Geschichte.

Das Projekt mit dem Titel «Cantarriján, Desnudos con Alma y Piel» (dt. Cantarriján, nackt mit Haut und Seele) entstand nach mehr als einem Jahr handwerklicher und kreativer Arbeit mit einem klaren Ziel: die absolute Natürlichkeit eines nackten Körpers zu verbreiten, frei von Vorurteilen, Scham oder Tabus.

Dieses Album zelebriert die körperliche Vielfalt, die persönliche Akzeptanz und die wahre Schönheit und wird zu einem künstlerischen und pädagogischen Werk, das die Normalisierung der Nacktheit aus einer respektvollen Sichtweise heraus anstrebt. «Wir wollten etwas schaffen, das Bestand hat, das Seele hat und das den FKK-Geist repräsentiert, den wir in Cantarriján teilen», erklären die Organisatoren des Projekts.

«Wir haben uns von den Sticker-Alben aus unserer Kindheit inspirieren lassen, die uns mit Illusionen erfüllten und die nun mit einer viel tieferen sozialen und emotionalen Absicht wiederbelebt werden», sagen sie.

Dieses Sammlerstück enthält 35 großformatige Sticker, die jeweils von einem inspirierenden Spruch begleitet werden, der mit künstlerischem Feingefühl und professioneller Fotografie erstellt wurde. Die Bilder - real und natürlich - zeigen verschiedene Körper, Landschaften und Momente der Verbundenheit mit der Natur und vermitteln die Essenz des Naturismus in seiner wahrsten Form.

Das Album und die dazugehörige Stickersammlung sind in limitierter Auflage erschienen und können ab sofort über das offizielle Formular auf der Website erworben werden.

Dieses bahnbrechende Projekt, das vom FKK-Strand von Cantarriján auf dem Gemeindegebiet von Almuñécar aus konzipiert und durchgeführt wird, soll dieses Weihnachten als originelles, erzieherisches Geschenk voller menschlicher Werte in alle Haushalte gelangen.