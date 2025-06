Reisemagazin Traveler kürt die 13 besten Strände in Granada Das bekannte Magazin hebt Playas an der Costa Tropical mit sauberem Wasser, faszinierendem Meeresgrund und guten Essensmöglichkeiten hervor

Alberto Flores Granada Samstag, 7. Juni 2025 Compartir

Offiziell hat der Sommer zwar noch nicht begonnen, doch die Temperaturen der letzten Tage haben viele Menschen an die Strände Granadas gelockt. Insgesamt gibt es in der Nachbarprovinz 79 Kilometer Küste, deren Strände zwar nicht so beliebt - oder auch bekannt - sind wie andere in Andalusien. Dennoch bieten sie paradiesische Fleckchen, an denen man das Meer genießen kann.

Unter den unzähligen Stränden der Costa Tropical hat das beliebte Reisemagazin Traveler 13 hervorgehoben. Es sind allesamt Playas mit glasklarem Wasser, einem perfekten Meeresgrund zum Tauchen und idealer Gastronomie für einen unschlagbaren Tagesausflug.

Playa de la Rijana

Die Playa-Liste beginnt mit La Rijana. Der Strand ist 250 Meter lang, 20 Meter breit, imponiert mit einem großen, ins Meer hineinragenden Felsen, einem Wachturm und hat auch eine Strandbar zu bieten.

Playa de la Cantarriján

Der Strand von Cantarriján ist für Traveler mit einer Länge von 700 Metern «eines der Juwele von Almuñécar». Im Sommer ist es einer der beliebtesten Strände an der Costa Tropical, das, obwohl der Zugang nicht gerade leicht ist.

La Herradura

Ein weiterer bekannter Strand in Granada ist La Herradura in Almuñécar, ein schöner Stadtstrand mit familiärer Atmosphäre und Promenade. Ein weiteres Plus: Gleich nebenan liegen die beindruckenden Steilküsten des Naturparks Marino de los Acantilados Maro-Cerro Gordo.

Playa de la Joya

Die kleine FKK-Bucht Playa de la Joya in Torrenueva Costa ist einer der ruhigsten und schönsten Strände der Provinz. Badegäste dürfen sich auf kristallklares Wasser und feinen Kiessand freuen.

Playa de la Charca

Für Menschen, die weitläufige Strände lieben, präsentiert Traveler La Charca in Salobreña: Mit 1.800 Metern Länge, vielen Freizeitangeboten und Service sowie einer Promenade ist er ein idealer Familienstrand - und entsprechend beliebt.

Playa de San Cristóbal

Zwischen El Peñón del Santo und dem Paseo de Cotobro in Almuñécar liegt die Playa San Cristóbal. Ein großer Sandstrand mit guten Dienstleistungen, einer schönen Strandpromenade und einem tollen Klima.

Playa El Sotillo

Der Strand von El Sotillo in Castell de Ferro überzeugte das Reisemagazin mit seiner Länge von 1,3 Kilometern und viel Idylle, genau richtig für Ruhe suchende Strandgänger.

Playa La Mamola

Wer gepflegte Strände, eine urbane Atmosphäre, in der es an nichts fehlt, und eine Vielzahl von Erholungs-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten sucht, ist in La Mamola im gleichnamigen Ort genau richtig. 1.400 Meter Länge, 30 Meter breit, perfekt, um das Meer und den Sommer zu genießen.

Playa El Ruso

Eines der versteckten Juwele Granadas befindet sich laut Traveler in Albuñol: Die Playa El Ruso, ein ruhiges Refugium, das nur von La Rábita aus erreicht werden kann. Der Weg dorthin ist zwar sandig, aber die Wanderung lohnt sich, denn am Ende wartet, so das Magazin, «ein wahres Naturparadies».

Playa de Velilla

In Almuñécar hebt Traveler auch den 50 Meter breiten und fast 1.500 Meter langen Strand Velilla hervor. Besonders in den frühen Morgen- und den späten Abendstunden könne man hier auf ruhige Momente zählen.

Playa Calahonda

Calahonda verfügt für Traveler über einen der schönsten Strände an der Küste Granadas. Dieser Strand, gesäumt von weißen Häusern und kleinen Booten, erstreckt sich über 1.200 Meter, ist recht touristisch, aber «einen Besuch wert».

Playa del Peñón

Überzeugen konnte auch die 1,1 Kilometer lange Playa del Peñón in Salobreña, auch wegen ihrer vielen Restaurants und der «schönen Aussichten».

Playa Curumbico

Der letzte Strand, den das Magazin Traveler in der Provinz hervorhebt, ist Curumbico in Almuñécar. Eine wenig bekannte Gegend und darum auch kaum baulich erschlossen. Ein idealer Ort, wenn man, so das Magazin, «keine Wellen mag»» und Ruhe suche.