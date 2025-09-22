Salobreña genehmigt Verordnung zur Freigabe unbebauter Grundstücke

MJ Arrebola Salobreña Montag, 22. September 2025 Teilen

Nach jahrzehntelangen Debatten, frustrierten Plänen und Projekten auf dem Papier hat das Rathaus von Salobreña in einer Plenarsitzung endlich die Verordnung verabschiedet, die die Nutzung unbebauter Grundstücke in der Stadt, insbesondere im sogenannten Sektor TH1 neben dem Peñón und in verschiedenen Teilen der Altstadt regeln wird.

Das Rathaus strebt die Aufnahme aller Grundstücke in ein amtliches Verzeichnis an, die seit mehr als drei Jahren erschlossen und vom Stadtrat abgenommen sind, d.h. deren Erschließungsarbeiten bereits abgeschlossen und vom Stadtrat abgenommen wurden, die aber noch nicht bebaut sind.

Die Maßnahme, die bereits in einer Plenarsitzung gebilligt worden war, wurde am Mittwoch bestätigt, nachdem die Einspruchsfrist abgelaufen war, ohne dass Einsprüche eingereicht wurden. Nach der Genehmigung tritt die Verordnung in Kraft, und das Rathaus bereitet sich auf ihre Umsetzung vor, indem es spezielles Personal einstellt, um eine detaillierte Bestandsaufnahme aller betroffenen Grundstücke vorzunehmen.

Sobald alle Grundstücke registriert sind, erhalten die Eigentümer eine Benachrichtigung und haben ein Jahr Zeit, um zu handeln: entweder sie beginnen mit den Arbeiten oder sie bieten das Grundstück zum Verkauf an. Tun sie dies nicht, wird die Stadtverwaltung tätig. Die städtischen Techniker oder ein Sachverständigenbüro legen den Wert des Grundstücks fest, das dann öffentlich versteigert wird. Bietet jemand mehr als diesen Betrag, erhält der Eigentümer den Wert des Grundstücks, während der Überschuss an das städtische Grundbesitzamt geht. Findet sich kein Interessent, wird die Tür zur Enteignung geöffnet, um zu verhindern, dass das Grundstück wieder aufgegeben wird.

Es sind besondere Situationen vorgesehen. Wenn ein Bauherr beispielsweise nachweist, dass er aufgrund höherer Gewalt nicht bauen konnte, werden die Fristen ausgesetzt, bis dieses Problem gelöst ist.

Die Entwicklung von TH1 ist für die Einwohner von Salobreña kein neues Thema. Seit mehr als zwanzig Jahren träumen verschiedene Kommunalverwaltungen davon, dieses Gebiet in eines der großen Tourismusgebiete der Region zu verwandeln. Das am Fuße des Peñón gelegene Gebiet gilt als strategischer Ort für den Bau von Hotels, die Arbeitsplätze und Wohlstand für die Stadt schaffen sollen. Der Lauf der Zeit und die «Untätigkeit» der mallorquinischen Eigentümer haben jedoch dazu geführt, dass das Gebiet auf «Stand-by» steht.

Die Altstadt ist ein weiteres der am stärksten betroffenen Gebiete, in denen es verlassene Grundstücke und verfallene Gebäude gibt, die «das Bild der Gemeinde verschandeln».

«Wir träumen seit zwei Jahrzehnten von Hotels am Peñón, und wir werden nicht weitere zwanzig Jahre warten. Diese Verordnung ist der Anstoß, den Salobreña brauchte, um voranzukommen», so der Bürgermeister Javier Ortega.