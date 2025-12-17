Die versteckte Schlucht von Ronda, die nicht so berühmt, aber dafür umwerfend ist

Javier Almellones Ronda Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Nur wenige Minuten vom berühmtesten Abgrund Andalusiens entfernt befindet sich eine weitere Schlucht, die kaum Besucher anzieht. Es ist eine raue und stille Landschaft, die seit Jahrzehnten von dem monumentalen Wahrzeichen überschattet wird, das Ronda weltberühmt gemacht hat. Hier gibt es keine überfüllten Aussichtspunkte, sondern ein Naturschauspiel, das jeden, der sich über einen gewundenen Weg dorthin begibt, vom ersten Moment an in Staunen versetzt.

Die landschaftliche Kraft dieses Ortes ist auch der Welt der Fiktion nicht entgangen. Lange bevor sie zu einem beliebten Ziel für Wanderer wurde, hatte diese Schlucht bereits Film und Fernsehen in ihren Bann gezogen. Hier wurden in den 1980er Jahren Szenen der Verfilmung der Oper „Carmen« gedreht, ebenso wie Episoden der legendären Serie „Curro Jiménez«, die dort die perfekte Kulisse fanden, um ein wildes und legendäres Andalusien nachzubilden.

Dieses als „Abanico« (Fächer) bekannte geologische Ensemble befindet sich südlich des Stadtgebiets von Ronda, neben dem Bach Sijuela. Die fortwährende Einwirkung des Wassers auf die Molasse von Ronda – ein relativ weiches Sedimentgestein – hat über Jahrtausende hinweg eine enge Schlucht mit senkrechten Wänden und auffälligen Erosionsformen geschaffen.

Der Name stammt von einer einzigartigen Felsformation, die an einen aufgeklappten Fächer erinnert und an einer der spektakulärsten Stellen der Route zu sehen ist. Es handelt sich um eine der wertvollsten geologischen Enklaven der Serranía de Ronda, sowohl aufgrund ihrer Morphologie als auch aufgrund der sie umgebenden Landschaft.

Obwohl El Abanico weiter vom historischen Zentrum entfernt liegt, ist es perfekt zu Fuß erreichbar. Dank des Netzes von Wanderwegen in der Serranía ist es möglich, diesen Ort ohne Schwierigkeiten zu erreichen, indem man den alten traditionellen Wegen folgt, die Ronda seit Jahrhunderten mit anderen Teilen der Region verbinden.

Einer dieser Wege beginnt am Rande des Stadtviertels San Francisco und entspricht einem offiziell anerkannten lokalen Wanderweg (SL-A-40). Die Route verläuft zunächst auf breiten, bequemen Wegen und führt dann allmählich hinunter ins Sijuela-Tal, weg von der städtischen Umgebung und hinein in eine immer naturbelassener werdende Landschaft.

Diese Route ist jedoch nicht nur ein Wanderweg. Hier verläuft auch eine der Etappen der Gran Serranía de Ronda, dem großen Wanderprojekt, das die gesamte Region zu Fuß erschließt und in diesem Abschnitt die Stadt mit Alpandeire, dem Geburtsort von Fray Leopoldo, verbindet. Dieser Zufall ist kein Zufall: Die Route nutzt alte historische Verkehrswege, die jahrhundertelang von Fuhrleuten, Hirten und Reisenden genutzt wurden.

Der Weg war Teil eines traditionellen Netzes, das Ronda mit den Dörfern des Genal und dem Südhang der Bergkette verband und sogar mit Routen, die schließlich zur Küste hinabführten. Noch heute sind gepflasterte Abschnitte, Mauern und Elemente wie Tore und Durchgänge für Vieh erhalten, die von seiner Nutzung in der Landwirtschaft und Viehzucht zeugen. Ein Spaziergang durch diese Schlucht ist daher nicht nur eine Wanderung durch einen Naturraum, sondern auch eine Reise auf einem authentischen historischen Weg, der das Gebiet seit Generationen prägt.

Im weiteren Verlauf ändert sich die Landschaft. Nachdem man die ersten Olivenhaine hinter sich gelassen hat, tauchen Steineichen und Traubeneichen auf, bis der Weg in den schattigen Bereich der Schlucht eintritt, wo die felsigen Klippen und die Ufervegetation dominieren.

Der Weg führt an einem alten, verlassenen Bauernhaus vorbei, das durch seinen schlanken Steinturm sowie die Überreste von Mauern, Tennen und Elementen der traditionellen Landwirtschaft und Viehzucht auffällt. Weiter vorne verengt sich der Weg und führt am Bach Sijuela entlang, dessen Wassermenge je nach Jahreszeit variiert.

In diesem letzten Abschnitt zeigt sich das geologische Ensemble des Abanico in seiner ganzen Pracht, mit erodierten Wänden, die unweigerlich an das große Natursymbol von Ronda erinnern, obwohl die Atmosphäre hier viel einsamer und wilder ist.

Flora und Fauna

Eine der großen Attraktionen dieser Umgebung ist ihr biologischer Reichtum. Die Route führt durch verschiedene Landschaften, was sich in einer bemerkenswerten Vielfalt der Flora niederschlägt. Von den Olivenhainen am Anfang geht es weiter zu Eichen- und Steineichenwäldern, um schließlich in der Ufervegetation und der Vegetation der Kalksteinfelsen zu enden, wo Kletterpflanzen und an den Felsen angepasste Arten vorkommen.

Ähnlich verhält es sich mit der Fauna, insbesondere mit der Vogelwelt. In den ersten Abschnitten sieht man häufig Spatzen, Grünfinken und Buchfinken, während im Bereich der Schlucht Arten vorkommen, die an die Felsen gebunden sind, wie die einsame Felsendrossel, die Rotschnabeldohle und Mauersegler. Es ist nicht ungewöhnlich, Raubvögel wie den Turmfalken oder sogar den Wanderfalken über den Klippen fliegen zu sehen.

Ein Ort der Legenden

Wie viele einzigartige Orte in der Serranía de Ronda ist auch El Abanico von Geschichten umgeben, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Eine der am häufigsten erzählten Geschichten handelt von einem angeblichen Hinterhalt des portugiesischen Feldherrn Viriato gegen römische Truppen, eine Legende ohne historischen Hintergrund, die jedoch tief in der mündlichen Überlieferung verwurzelt ist.

Man erzählt sich auch, dass El Abanico als Zufluchtsort für Banditen und Schmuggler diente, die von der zerklüfteten Landschaft und der Nähe zu den alten Routen angezogen wurden. Geschichten, die im Laufe der Zeit dazu beigetragen haben, diese romantische und geheimnisvolle Aura zu schaffen, die schließlich Drehbuchautoren, Filmemacher und Reisende verführt hat.