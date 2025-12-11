Russisches Museum von Málaga zeigt europäische Meisterwerke

PACO GRIÑÁN MÁLAGA. Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

«Die Gemälde erzählen von der Kunst, aber auf der Rückseite finden wir ihre Geschichte.» Mit diesem Satz deutete der Sammler und Kritiker Alejandro Sanz Peinado an, dass das kleine Meisterwerk auf der Rückseite ein Geheimnis birgt. Es handelt sich um ein frühes Porträt von Philipp II., ein Brustbild mit der Signatur der flämischen Schule, das auf einem Ganzkörperbild von Tizian basiert und das erste offizielle 'Foto' des damaligen Prinzen im Alter von etwa 25 Jahren wurde. Obwohl es sich um eine Nachbildung handelt, sehen wir hier ein detailreiches Bild der Kleidung, darunter das Goldene Vlies, die höchste Auszeichnung der spanischen Krone. Außerdem hatte dieses Werk einen klaren Bestimmungsort, nämlich die englische Monarchie, wie auf der Rückseite des Ölgemäldes zu sehen ist, und wurde wahrscheinlich verwendet, um der Britin Maria Tudor ihren spanischen Verehrer vorzustellen. Eine Art 'Tinder' des 16. Jahrhunderts, der zu einem 'Match' führte, da die beiden 1554, etwa vier Jahre nach der Datierung dieses Werkes, heirateten.

«Mit diesem Porträt wollte man das Bild Philipps II. als Prinz der Renaissance, als den großen König, der Europa regieren wird, verbreiten, weshalb man begann, Repliken wie diese anzufertigen», erklärte Ángel Rodríguez Rebollo, Kurator der Ausstellung 'El Arte de la Pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias en la colección de Alejandro Sanz Peinado', die vergangene Woche im Museo Ruso vorgestellt wurde, das sich nun den Raum mit dem neuen Bereich MEET teilt, zu dem diese Ausstellung gehört. Tatsächlich nimmt diese Werkschau die zentralen und größten Säle dieses großen Kulturzentrums ein, das bis September 2026 zu einem kleinen europäischen Museum für Renaissance- und Barockmalerei wird.

Unter den 80 Werken der spanischen, flämischen und italienischen Schulen stechen die königlichen Porträts der Habsburger hervor, von Karl I. bis zu seinem Ururenkel Karl II. Einige davon haben eine verborgene Geschichte auf der Rückseite, wie das kleine Ölgemälde von Philipp II., das der Sammler und Eigentümer während der Präsentation der Ausstellung abnehmen und umdrehen ließ, um die verborgene Geschichte auf der Rückseite zu zeigen. Das Siegel der britischen Königsfamilie, das darauf hinweist, dass das Werk dem Haus Ihrer Majestät gehörte und «sicherlich Maria Tudor gezeigt wurde, um das Gesicht der Person zu sehen, die sie heiraten sollte», erklärte der Kurator zu diesem Werk, das der Auftakt zu einer Ehe war, die mehr auf politischem Kalkül als auf Liebe beruhte. Und die ohne Nachkommen endete.

Das Gemälde von König Philipp ist nicht das einzige mit Geschichte in der Ausstellung, denn das seines Vaters Karl V., ein großes Ölgemälde auf Leinwand mit der Signatur der flämischen Schule aus dem 16. Jahrhundert, zeigt den Monarchen nicht in militärischer Rüstung, wie er in Spanien dargestellt wurde, sondern in einer einzigartigen Tracht als Großmeister des Ordens vom Goldenen Vlies, der in seiner ganzen Pracht mit dem goldenen Vlies zu sehen ist, das an einer dicken Kette aus Gliedern und Bergkristallen hängt. «Beachten Sie, wie der Rahmen des Werkes genau die Formen der Glieder der Auszeichnung wiedergibt», erläuterte der Sammler Sanz Peinado und erzählte, dass er diese wertvolle Sammlung in einem Museumsbunker aufbewahrt, den er in seinem Haus in der Sierra de Madrid errichtet hat.

Die spanischen Könige, deren Reiche sich neben dem spanischen Staatsgebiet auch auf die Niederlande und Italien erstreckten, dienen als roter Faden der Ausstellung, die europäische Werke aus der Zeit der Habsburger und des Goldenen Zeitalters der spanischen Malerei beherbergt, darunter so renommierte Namen wie Zurbarán, Diego Velázquez, José de Ribera, Anton van Dyck, Coello, El Divino Morales – dessen Werke auch im Museum von Málaga vertreten sind –, Villem van Herp, David Teniers und Peter Paul Rubens, dem ein kleiner Raum in Form einer 'Kapelle', wie der Kurator sie nannte, gewidmet ist. In der Ausstellung fehlt auch nicht ein Porträt von Philipp IV. mit dem Stempel der Werkstatt von Velázquez sowie ein Ölgemälde seines Nachfolgers, des letzten der Habsburger-Dynastie, Karl II., dessen Gesicht und rote Lippen die Hämophilie und Inzucht nicht verbergen können. Das Gemälde von Juan Carreño entstand im letzten Lebensjahr des Monarchen, 1685, und der Meister fängt den endgültigen Niedergang der Habsburger ein, obwohl natürlich das kostbare Goldene Vlies nicht fehlt, mit dem auch seine Vorfahren porträtiert wurden.

Die Feuerprobe der Zeit

Der Sammler Alejandro Sanz Peinado, ein unruhiger und vielseitiger Kunstliebhaber, war in seiner Jugend Bürgermeister seines Dorfes La Cabera und hatte später verschiedene Führungspositionen in der Autonomen Gemeinschaft Madrid inne – in den Bereichen Sport, Justiz und Soziales, interessanterweise jedoch nicht im Bereich Kultur –, bis er vor zwei Jahrzehnten in die Privatwirtschaft zurückkehrte. Er erzählt, dass er neben diesen Werken aus der Renaissance und dem Barock auch zeitgenössische Kunst sammelt, obwohl er nur knapp fünfzig Werke besitzt, da er gegenüber aktuellen Künstlern sehr wählerisch ist. «Die Malerei muss den Test der Zeit bestehen. Es wird sich zeigen, ob meine zeitgenössische Sammlung in 50 Jahren noch Bestand hat», bekräftigte er.

Laut Sanz Peinado begann er seine Sammlung mit niederländischer Malerei des 17. Jahrhunderts. Konkret mit dem Porträt, 'Dame mit Handschuhen' (ca. 1645-1650), ein Ölgemälde auf Holz von Jakob van Loo, bei dem mehrere Motivationen zusammenkamen: Es gefiel ihm, es stammte aus einer Schule, die im Prado nicht vertreten ist , und außerdem war es «günstig». Allerdings sehen weder dieses Werk noch die übrigen, die er in Málaga ausstellt, wie Schnäppchen aus. Wie das Ölgemälde auf Holz, das nach seiner Restaurierung zum ersten Mal gezeigt wird, 'San Miguel venciendo al diablo' (Der heilige Michael besiegt den Teufel), ein gotisches Werk im Übergang zur Renaissance, das Pedro Delgado zugeschrieben wird und ursprünglich auf 1510 datiert ist. Das Werk wurde 2022 für 355.000 Euro versteigert, ein hoher Preis, nachdem es zum Kulturgut von besonderem Wert (BIC) erklärt worden war, um seinen Export aus Spanien zu verhindern, aber der Sammler ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen.

«Als es jedoch für diese Ausstellung gereinigt und die Übermalungen entfernt wurden, stellte sich heraus, dass nicht mehr Pedro Delgado zu lesen ist, man jedoch auch den Autor nicht identifizieren kann», erklärt der Sammler über dieses außergewöhnliche und einzigartige Werk, dessen Entstehungszeit nach dieser Entdeckung auf «um 1430» zurückdatiert und der flämischen Schule zugeschrieben wurde. Auf diese Weise versetzt das Gemälde nicht nur die Uhr um ein Jahrhundert zurück, sondern auch seine Geschichte beginnt wieder bei Null: «Große Autoren hatten darüber geschrieben, aber jetzt wird alles überarbeitet.» Denn manchmal verbirgt sich die Geschichten der Bilder nicht nur auf der Rückseite der Leinwände, sondern auch vor unseren Augen.