Antonio José und Medina Azahara bei Esteponas Feria

Bis zum 6. Juli wird in Estepona die Feria gefeiert. An allen Tagen werden von 12 bis 20 Uhr (am 3. Juli von 18 bis 20 Uhr) von der Caseta municipal aus kostenlose Fahrten in der Pferdekutsche angeboten. Im städtsichen Festzelt findet am 3. Juli um 15 Uhr ein Konzert der Gruppe Los Piratas Flamencos statt und um 20 Uhr tritt die Sängerin Tamara Jerez auf. Bis zum 5. Juli spielt hier ab 22 Uhr vor und nach den Hauptkonzerten ein Orchester zum Tanz. Am 3. Juli wird um 23 Uhr die Show 'Al compás por sevillana' gezeigt, am 4. Juli um 24 Uhr tritt der Sänger Antonio José auf, am 5 Juli findet ein Konzert der Band Medina Azahara statt und am 6. Juli beschließt um 22 Uhr die Gruppe A contratiempo das Musikprogramm. Am 4. und 5. Juli treten um 15 Uhr die Gruppe Baraka und Ana Soto auf. Ferner findet am 6. Juli um 13 Uhr ein Wettbewerb statt, bei dem die am schönsten herausgeputzten Pferde und elegantesten Reiter prämiert werden. Um 15 Uhr wird man, wenn man ein Getränk bestellt, zu Paella eingeladen und ab 16 Uhr treten Tanzgruppen auf.

Bis 6. Juli.