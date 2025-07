Band Im-Pulse weckt Erinnerungen an Pink Floyd

Beateice Lavalle Mijas Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Es gibt Bands, die, obwohl sie sich schon vor Jahren aufgelöst haben, immer noch in der Erinnerung ihrer Fans weiterleben. Dies erklärt den Erfolg der Tribute-Bands, die fähig sind, diese Rockgrößen aufleben zu lassen. Die Band Im-Pulse gilt als eine der besten Pink-Floyd-Tribute-Bands und begeistert mit ihrer gekonnten Interpretation das Publikum, wo immer sie auftritt. Am 4. Juli hat man die Möglichkeit, sich in Mijas selbst von dem Ruhm, der der Band vorausgeht, zu überzeugen. Im Mittelpunkt ihres Repertoires steht zwar das Album 'Pulse', doch werden auch andere Hits der legendären Band zu hören sein. Der musikalische Genuss wird von einer spektakulären Inszenierung, Projektionen und beeindruckenden Lichteffekten begleitet.

Paseo de la Muralla, Mijas Pueblo. 4. Juli, 22 Uhr. Die Eintrittskarten sind ab 23 Euro auf der Website www.lacochera entradas.com erhältlich.