Der Tänzer Manuel Liñán zeigt im Teatro del Soho sein neues Werk 'Muerta de amor'

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 22. Mai 2025

C/Córdoba 13. 23. und 24. Mai, jeweils um 20 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen 29 und 43 Euro und sind am Kassenschalter und auf der Website www.elcorteingles.es erhältlich. Nähere Information auf https://teatrodelsoho.com.

BEATRICE LAVALLE. Manuel Liñán (Granada, 1980) ist einer der innovativsten Flamenco-Tänzer und Choreografen des Momentes. Nachdem er schon als Jugendlicher in Tablaos von Granada und Madrid getanzt hat, begann er Anfang des neuen Jahrtausends zusammen mit der Tänzerin Olga Pericet neue Wege im Flamenco zu beschreiten. Schon sein erstes 2004 präsentiertes eigenes Werk 'Madame Soledad' brachte ihm Preise für die Choreografie und für ihn als besten Nachwuchskünstler ein. Dies war der Beginn einer steilen Karriere mit hochgelobten Werken wie etwa 'Sinergía' (2012), 'Nómada', (2014) oder 'Reversible' (2016), in denen Liñán zumeist mit den Attributen der Flamenco-Tänzerinnen auftrat. 2017 wurde seine erfolgreiche Laufbahn mit dem Staatspreis für Tanz gekrönt. Im Rahmen der Flamenco-Reihe des Teatro del Soho zeigt Liñán am 23. und 24. Mai sein neues Werk 'Muerta de Amor', in dem er Liebe, Leidenschaft, Sinnlichkeit und Begehren in tänzerischen Ausdruck übersetzt und nicht nur das starre Korsett des Flamenco, sondern auch das der traditionellen Geschlechterrollen aufbricht. In dem Werk, das im Rahmen einer der von der Gemeinde Torrox organisierten Residenzen 'in Progress' entstanden ist, vereint Liñán neben weiteren sechs Tänzern auch Musiker wie den Sänger Juan de la María und den Gitarristen Francisco Vinuesa.