Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Käsemesse in Estepona

Käsemarkt «Popi Sabor a Málaga» wird 30 Unternehmen in Estepona zusammenbringen

Der gastronomische Markt kann vom 12. bis 14. Dezember im Paseíllo de la calle Real und besucht werden

Isabel Méndez

Estepona

Donnerstag, 11. Dezember 2025

Käseliebhaber haben dieses Wochenende einen Termin in Estepona. Vom 12. bis 14. Dezember findet der XI. Käsemmarkt „Popi Sabor a Málaga« statt, an der rund dreißig Lebensmittelunternehmen teilnehmen werden. Die Veranstaltung ist von 12 bis 22 Uhr im Paseíllo de la calle Real für die Öffentlichkeit zugänglich und hat zum Ziel, die hohe Qualität und Vielfalt der Käse- und Milchprodukte der teilnehmenden Unternehmen, von denen 80 Prozent aus der Provinz Málaga stammen, zu fördern und hervorzuheben.

Die Besucher der Messe können die Verkaufsstellen von mehr als dreißig Erzeugern besuchen, die dem Publikum eine breite Palette von Käse und Milchprodukten anbieten. Obwohl der Käse das Hauptprodukt der Messe ist, können die Besucher auch andere Produkte wie Nüsse, Wein, Öl, Oliven, Essiggurken und Pasteten genießen.

Die 11. Käsemesse Sabor a Málaga Popi ist eine Initiative, die von der Stadtverwaltung von Estepona und dem professionellen Schinkenschneider José María Téllez «Popi», und von der Provinzregierung von Málaga über die Werbemarke Sabor a Málaga unterstützt wird.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bewegende Ehrung des FC Málaga für die Opfer der Gneisenau und ihre Retter
  2. 2 Teneriffa: Was Forscher zu den tödlichen Wellen sagen
  3. 3 Eintracht Frankfurt verpasst Überraschung in Barcelona
  4. 4 15-jähriger Peruaner kommentiert sich zur Champions League
  5. 5 Rundum gelungener Weihnachtsmarkt in Torrox Costa
  6. 6 Fünf Tote bei hohem Wellengang auf Teneriffa
  7. 7 Brote und dreckige Wäsche auspacken? Es gibt Vorgaben für den Sicherheitscheck an Flughäfen
  8. 8 Alonso bei Real Madrid auf Schleudersitz: «Finale» gegen Manchester City?
  9. 9 Googles KI-Antworten - EU ermittelt gegen US-Konzern
  10. 10 Von einem auf den anderen Tag der Enkel von Heinrich Himmler

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Käsemarkt «Popi Sabor a Málaga» wird 30 Unternehmen in Estepona zusammenbringen

Käsemarkt «Popi Sabor a Málaga» wird 30 Unternehmen in Estepona zusammenbringen