Käsemarkt «Popi Sabor a Málaga» wird 30 Unternehmen in Estepona zusammenbringen

Käseliebhaber haben dieses Wochenende einen Termin in Estepona. Vom 12. bis 14. Dezember findet der XI. Käsemmarkt „Popi Sabor a Málaga« statt, an der rund dreißig Lebensmittelunternehmen teilnehmen werden. Die Veranstaltung ist von 12 bis 22 Uhr im Paseíllo de la calle Real für die Öffentlichkeit zugänglich und hat zum Ziel, die hohe Qualität und Vielfalt der Käse- und Milchprodukte der teilnehmenden Unternehmen, von denen 80 Prozent aus der Provinz Málaga stammen, zu fördern und hervorzuheben.

Die Besucher der Messe können die Verkaufsstellen von mehr als dreißig Erzeugern besuchen, die dem Publikum eine breite Palette von Käse und Milchprodukten anbieten. Obwohl der Käse das Hauptprodukt der Messe ist, können die Besucher auch andere Produkte wie Nüsse, Wein, Öl, Oliven, Essiggurken und Pasteten genießen.

Die 11. Käsemesse Sabor a Málaga Popi ist eine Initiative, die von der Stadtverwaltung von Estepona und dem professionellen Schinkenschneider José María Téllez «Popi», und von der Provinzregierung von Málaga über die Werbemarke Sabor a Málaga unterstützt wird.