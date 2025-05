Hundert große Hits zum Auftakt des Sommers

Cristina Pinto Málaga Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Das Festiva Tardeo Summer, das am Samstag, den 14. Juni, in der Stierkampfarena Málagas stattfinden wird, bietet von 16.30 bis 24 Uhr Konzerte der Bands Alejados, Electroduendes, Sr. Mirinda, Money Makers, 90 Roll und Dj Tony Logan, die das Publikum zum Tanzen bringen wird.

Mit diesem Festivals wird der Sommer begrüßt, und gleichzeitig werden soziale Organisationen, die in der Provinz tätig sind, unterstützt: Ein Teil des Erlöses geht an die Fundación Bisturí Solidario, die von dem Chirurgen César Ramírez geleitet wird, und an Cudeca, eine Organisation, die sich der Unterstützung von Krebspatienten widmet. Dieses Festival wird von SUR und dem Konzertveranstalter Grupo Mundo veranstaltet, um Bands aus Málaga zu präsentieren und mehr als sechs Stunden lang die besten spanischen und britischen Pop-Cover aus den 1980er und 1990er Jahren zu hören.

Alle teilnehmenden Bands kommen aus der Provinz: Alejados aus Coín, Electroduentes aus der Axarquía, Señor Mirinda, 90 Roll und Money Makers aus Málaga Stadt und der Costa del Sol ebenso wie der energiegeladene DJ Tony Logan, der dafür sorgen wird, dass Sie während des Tardeo Summer nicht aufhören zu tanzen. Ziel des Festivals ist es, die in der Provinz lebende Bevölkerung Málagas und die ausländischen Resideneten zu vereinen, die auf der Suche nach einem Nachtleben ist, wie es in den Bars der Hauptstadt angeboten wird.

Mit mehr als hundert größten Hits wird der Tardeo Summer den Sommer stilvoll eröffnen. Auf den Konzerten werden Lieder wie 'Ni tú ni nadie', 'Mi gran noche', 'El calor del amor en un ba', 'Maniac', 'Sin documentos', 'Final countdown', 'My sharona', 'Sabor de amor', 'Tainted love', 'Daddy cool', gespielt. Aber es wird noch viele weitere Überraschungen geben, bis die Nacht in der Stierkampfarena La Malagueta anbricht.

Bei diesem Festival wird es auch eine Bar mit Getränken und Speisen geben, und ein Getränk ist im Eintrittspreis enthalten. Die Tickets für Tardeo Summer kosten 20 Euro (plus 2,50 Euro Verwaltungskosten) und können auf drei Plattformen erworben werden: www.surentradas.com; auf der Website von El Corte Inglés, www.elcorteingles.es/entradas/conciertos) und auf der Online-Verkaufsplattform von SUR, www.oferplan.diariosur.es. Kinder unter 16 Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.