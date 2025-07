Konzerte von Klassik über Flamenco bis hin zu Hip-Hop und Tanz im Auditorio Eduardo Ocón

B.L. MÁLAGA. Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Das Auditorium Eduardo Ocón im Paseo del Parque Málagas wird auch diesen Sommer wieder im Rahmen der Reihe 'Festijoven' Konzerte und Tanzaufführungen aller Art bieten.

Die Reihe beginnt am heutigen 3. Juli mit einem Klassikkonzert des Jugendorchesters des Centro Experimental de Estudios Musicales (CEEM). Am 8. Juli zeigt Izansdance klassischen und zeitgenössischen Tanz und am 10. Juli wird ein Konzert der Escuela de Jazz de Málaga geboten. Klassischer und zeitgenössischer Tanz von Jóvenes del Ballet / Vestigios de Movimiento steht am 22. Juli auf dem Programm, während am 24. Juli das Sinfonieorchesters Churriana ein Klassikkonzert geben wird.

In der darauffolgenden Woche findet der 'Círculo Breaking' mit urbanem Tanz am 29. Juli und Hip Hop und Batalla de Gallos (Rap-Wettbewerb) am 31. Juli statt. Am 5. August wird nochmal das Sinfonieorchesters Churriana, in diesem Fall mit einem Brass-Repertoire, zu sehen sein.

Soul, Pop und Flamenco Fusion wird am 7. August mit der Band Muelle 6 geboten.

Am 12. August folgt ein Auftritt von Schülern der Escuela Flamenco de Andalucía und am 14. August ist mit Nicolás Jurado ebenfalls Flamenco-Tanz zu sehen. Am 28. August präsentiert die Band La Habitación de Sergio ihre Mischung aus Soul, Pop und Flamenco-Fusión. Alle Veranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr.

Der September ist für den Wettbewerb 'MálagaCrea Rock' reserviert. Am 4., 11., 18. und 25. September werden, jeweils um 20 Uhr, die Finalisten des städtischen Wettbewerbs für aktuelle Musik, der Stile wie Pop, Rock, Jazz und Hip Hop umfasst, ihr Können unter Beweis stellen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos.