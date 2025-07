Konzertreihe im Museo Carmen Thyssen

Die an der Reihe teilnehmenden Künstlerinnen.

Am 4. Juli eröffnet Brewis de la Rosa, eine der bedeutendsten Vertreterinnen des Land-Raps, im Museo Carmen Thyssen die Reihe 'Música Thyssen. Conciertos íntimos'. De la Rosa wird hier ihre Mischung aus Rap, Hip Hop, lateinamerikanischen Rhythmen und Folklore präsentieren. Die Reihe wird am 12. Juli mit einem Konzert der Flamenco-Sängerin María José Llergo fortgesetzt, die seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums 'Niña de las Dunas' im Jahr 2018 eine steile Karriere hingelegt hat. Das Duo Fillas de Cassandra aus Galicien, das traditionelle Klänge mit Pop und elektroakustischer Musik paart, beschließt am 29. Juli die Reihe.

C/Compañía 10. 4., 12. und 19.Juli, 21.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten zwischen 29 und 65 Euro und sind auf der Website www.carmenthyssenmalaga.org erhältlich.