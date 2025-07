'Mijas con alma a la luz de las velas' hüllt Mijas Pueblo in das Licht von 15.000 Kerzen

Beatrice Lavalle Mijas Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Vom 4. bis zum 6. Juli verwandelt sich Mijas Pueblo im Rahmen der Initiative 'Mijas con alma a la luz de las velas' in ein magisches Szenarium. Ab 21.30 Uhr wird die bezaubernde Altstadt von 15.000 Kerzen beleuchtet. Die Anziehungskraft so bezaubernder Ecken wie die Calle Málaga, Plaza Libertad, Calle San Sebastián, Plaza de la Constitución, Calle Los Caños, Avenida del Compás und der Paseo de la Muralla wird durch die vom Kerzenlicht erzeugte Atmoshäre noch gesteigert. Diese Initiative, die im vergangenen Jahr ihre erste Ausgabe feierte, wird von einem Kunsthandwerksmarkt und Konzerten begleitet. Die rund 40 Kunsthandwerkerstände sind in der Gemeinde verteilt und laden zum Bummeln durch die schmucke Altstadt ein. Die Konzerte finden im städtischen Auditorium Miguel González Berral am Paseo de la Muralla statt und umfassen Musik verschiedener Stilrichtungen. Den Auftakt macht am 4. Juli das Pink-Floyd-Tribut der Band Im-Pulse (siehe Seite 26), am 5. Juli heizt das Bernáldez Latin Jazz Orchestra mit lateinamerikanischen Rhythmen ein und am 6. Juli tritt eine Bee-Gees-TributBand auf. Alle Konzerte beginnen um 22 Uhr, die Eintrittskarten sind auf der Website https://lacocheraentradas.com/ erhältlich. Um die Anfahrt zu erleichtern, wird ein Shuttle-Bus eingesetzt, der von 18 bis zwei Uhr nachts zwischen den Feria-Geländen von Las Lagunas und La Cala sowie dem Parplatz La Cantera und Mijas Pueblo verkehrt.

Straßen und Plätze sowie das Auditorium Miguel González Berral. Vom 4. bis zum 6. Juli