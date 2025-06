Aemet gibt gelbe Warnung für Wetter in Andalusien: Schauer und Gewitter mit Hagel erwartet

Almudena Nogués Sevilla/Málaga Montag, 2. Juni 2025 Compartir

Nach der Hitze kehrt die Instabilität nach Andalusien zurück. In den nächsten Stunden wird Andalusien einen radikalen Wetterumschwung mit «örtlich starken Schauern und Gewittern, die von Hagel begleitet sein können» erleben. Die Warnung wird von der staatlichen Wetteragentur Aemet herausgegeben, die darauf hinweist, dass diese Episode am morgigen Dienstag vor allem den Norden und Osten der Region betreffen könnte, an einem Tag, an dem auch ein erheblicher Rückgang der Höchsttemperaturen erwartet wird, die zwischen 24 Grad in Cádiz und 32 Grad in Málaga liegen werden. Derzeit hat Aemet eine gelbe Unwetterwarnung für Jaén für den 3. Juni zwischen 13 und 21 Uhr aktiviert, die die Gebiete Sierra Morena und Condado sowie Cazorla-Segura betreffen wird.

Im Laufe des gestrigen Sonntages und der vergangenen Nacht wurden im Norden der Iberischen Halbinsel sehr starke und organisierte Unwetter mit Hagel, Sturmböen und heftigen Regengüssen verzeichnet. Die Hauptursache ist ein Tief, das in den ersten Tagen dieser Woche die Halbinsel überqueren wird. Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass sich am Dienstag zeitweise ein Höhentief bilden kann. «Das Tiefdruckgebiet wird Spanien überqueren und in seinem Verlauf sehr starke Stürme erzeugen. Am Dienstag wird es über der Hälfte der Halbinsel liegen und sehr intensive Stürme begünstigen, die sich am Nachmittag in den südöstlichen Gebirgszügen verstärken werden. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Tornados», erklärt Samuel Biener, Forscher und Multiplikator für Klimatologie und Herausgeber des Portals Meteored.

Gewitter und ein Rückgang des Quecksilbers. Wie Aemet vorhersagt, werden die Temperaturen am Dienstag und Mittwoch weiter auf Werte sinken, die eher für diese Jahreszeit typisch sind. «Außerdem wird die Atmosphäre instabiler, und im Norden und Osten der Halbinsel sowie auf den Balearen werden sich örtlich starke und gelegentlich auch sehr starke Gewitter bilden», sagt Aemet-Sprecher Rubén del Campo.

Nach der großen Hitze der vergangenen Woche wird Andalusien eine kurze Atempause bekommen, auf die ein allmählicher Anstieg der Tagestemperaturen um zehn Grad oder mehr folgen wird, die im Guadalquivir-Tal bis zum Wochenende wieder 42ºC überschreiten können. Der für Andalusien zuständige Abgeordnete der Staatlichen Meteorologischen Agentur (Aemet), Juan de Dios del Pino, begründet diesen Rückgang der Höchsttemperaturen mit dem Vorhandensein eines Tiefdruckgebiets und dem Rückzug des atlantischen Hochdruckgebietes. Dieses Phänomen wird zu Beginn der Woche zu einer gewissen Instabilität führen, mit Bewölkung in der Region und Schauern, die am Dienstag und Mittwoch in den Gebirgsregionen von Córdoba und Jaen von Gewittern begleitet werden.

Für den heutigen Montag wird in Andalusien ein bewölkter Himmel erwartet, mit einer «geringen Wahrscheinlichkeit von vereinzeltem und gelegentlichem Nieselregen» in den Gebirgszügen des östlichen Landesinneren, wo vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen sind. Die Höchsttemperaturen werden allgemein sinken, wobei der Rückgang im westlichen Landesinneren deutlicher ausfällt.