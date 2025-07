Aemet sagt für Málaga einen länger anhaltenden Terral-Wind voraus - knapp unter 40 Grad Celsius in der Provinz erwartet

In der Provinz Málaga ist es in diesen Tagen ungewöhnlich heiß.

Die Stadt Málaga und ihre Umgebung bereiten sich auf die wahrscheinlich heißeste Episode dieses Sommers vor. Bereeits jetzt ist es rekordverdächtig heiß, sowohl an Land als auch auf See. So wird ab Freitag ein eintreffender Terral-Wind erwartet. Und je nachdem, wann er eintrifft, werden die Thermometer mehr oder weniger stark ansteigen.

Juan de Dios del Pino ist der Delegierte von Aemet, der staatlichen meteorologischen Agentur, für Andalusien. Er erklärte, dass der Terral sogar bis Montag bleiben könnte. Im Prinzip liegt die Vorhersage leicht unter 40 Grad, aber es ist noch zu früh, um genauere Angaben zu machen. Auf jeden Fall wird dieser thermische Aufschwung auch die Thermometer in der Nacht auf 24 bis 26 Grad ansteigen lassen.

«Das Schlimmste könnte am Freitag eintreten, wenn ein Tiefdruckgebiet eintrifft und der Wind auf West dreht. Das heißt, dass wir in den üblichen Gebieten der Provinz Málaga wahrscheinlich Terral haben werden. Bei dieser Gelegenheit und je nach Zeitpunkt des Eintreffens könnten wir in Málaga die ersten 40 °C des Sommers erreichen», warnte José Luis Escudero in seinem Blog 'Tormentas y rayos' in der Zeitung SUR.

Der Terral, ein echter Nordwestwind, wird voraussichtlich mit einem Rückgang der Meerestemperaturen einhergehen. Mit diesem Wind wird das Phänomen des Auftriebs begünstigt, das wärmere Wasser an der Oberfläche bewegt sich aufs Meer hinaus und der Aufstieg der kälteren Strömungen wird begünstigt. Es handelt sich um eine Art natürliche Umwälzung des Wassers. Jedenfalls markierte das Thermometer an der Boje in Málaga letzten Donnerstag über 27 Grad, und am Dienstag war die Temperatur bereits auf 19 Grad gesunken.

Extreme Hitze im Landesinneren erwartet

Im Landesinneren der Provinz droht in naher Zukunft extreme - und erstickende - Hitze. Und tatsächlich hat Aemet am Dienstag eine gelbe Warnung vor hohen Temperaturen in Antequera aktiviert, wo 39 Grad erwartet werden. Die Warnung galt zwischen 13 und 21 Uhr. Um fünf Uhr nachmittags lag die Temperatur in der Stadt bereits bei über 38 Grad. Auch am morgigen Donnerstag wird die Warnung in ähnlicher Form wieder in Kraft treten.

Auch im Landesinneren lagen die Temperaturen am Nachmittag in Ronda bei über 37,5 Grad, während in Málaga die Temperatur an den Messgeräten am Flughafen nicht über 32 Grad stieg, während sie in anderen Orten wie Coín nahe bei 35 Grad lag. In Vélez waren es über 31 Grad und in Marbella angenehme 26,5 Grad.

Antequera war nicht der einzige Alarm des Tages in Andalusien. Alle Provinzen - mit Ausnahme von Almería - erlebten einen heißen Dienstag, an dem die Quecksilberwerte in die Höhe schnellten. Die Warnungen wurden bis neun Uhr abends aufrechterhalten und waren in Córdoba, Granada, Jaen und Sevilla orangefarben, wo die Thermometer laut Aemet 41 Grad erreichen würden. Die zehn höchsten Temperaturen des Landes um fünf Uhr nachmittags wurden an verschiedenen Orten in Sevilla, Córdoba, Granada, Jaen und Huelva gemessen.