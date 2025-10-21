16-jähriges Mädchen aus Algarrobo als vermisst gemeldet

Eugenio Cabezas Algarrobo Dienstag, 21. Oktober 2025 Teilen

Eine neue Vermisstenmeldung in der Provinz Málaga, dieses Mal für eine Minderjährige: Alba G. Z. ist 16 Jahre alt und wurde zuletzt am 15. Oktober in Algarrobo gesehen, wie das Nationale Zentrum für vermisste Personen (CNDES) über seine sozialen Netzwerke mitteilte.

In der Beschreibung, die dem Bild der Minderjährigen beigefügt ist, heißt es, dass Alba G. Z. von schlanker Statur und 1,60 m groß ist sowie braune Augen und lange braune Haare hat.

Die CNDES hat die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten und bittet darum, dass sich jeder, der Hinweise auf den Verbleib der Minderjährigen hat, unverzüglich mit der Organisation in Verbindung setzt. Sie können auch die Nummer 062 der Guardia Civil oder die Nummer 116000 der Stiftung ANAR für die Hilfe für gefährdete Kinder und Jugendliche (Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) anrufen.

Quellen der Guardia Civil erklärten gegenüber SUR, dass die Jugendliche aus Algarrobo freiwillig aus einer Einrichtung für Minderjährige, in der sie sich befand, geflohen sei, weshalb der Fall als freiwilliges Verschwinden untersucht werde. Die Quellen haben darauf hingewiesen, dass es nicht das erste Mal sei, dass die Minderjährige unter diesen Umständen verschwunden ist. Die Guardia Civil machte keine Angaben dazu, in welcher Ortschaft sich das Zentrum für Minderjährige befindet, aus dem sie geflohen war.