215 Sozialwohnungen in Vélez-Málaga, Torre del Mar und Almayate geplant

Das Regierungsteam von PP und GIPMTM im Rathaus von Vélez-Málaga setzt sein Engagement zur Förderung des Baus von Sozialwohnungen fort. Über das städtische Unternehmen Emvipsa wurden in Vélez-Málaga, der Hauptstadt der Axarquía, fünf Grundstücke für den Bau von insgesamt 295 geförderten Wohneinheiten verkauft. Zusätzlich zu diesem Projekt schloss sich das Rathaus kürzlich dem andalusischen Dekret zur Freigabe weiterer Grundstücke für geförderten Wohnungsbau an und folgte damit dem Beispiel anderer großer Städte der Provinz.

Von den fünf verkauften Grundstücken wurden vier von der Firma Galivivienda, mit Sitz in Madrid, erworben. Das Unternehmen, das auch mehrere Projekte in der Stadt Málaga hat, plant den Bau von 215 Sozialwohnungen auf vier Grundstücken in Valle-Niza, im Zentrum von Vélez-Málaga und in Torre del Mar.

Die Initiative ist Teil einer Strategie, die darauf abzielt, den Zugang zu erschwinglichem Wohnraum, insbesondere für junge Menschen und Familien, zu erleichtern. Der stellvertretende Bürgermeister und für die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Emvipsa) zuständige Stadtrat Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM) betonte den ausgesprochen sozialen Charakter der Initiative. «Es handelt sich um eine äußerst relevante Maßnahme, die einem der wichtigsten aktuellen Bedürfnisse, dem Zugang zu erschwinglichem Wohnraum, gerecht wird», sagte Pérez Atencia in einer Erklärung.

Wie Pérez Atencia erläuterte, sind die Erschließungen das Ergebnis einer öffentlich-privaten Partnerschaft, bei der das Rathaus über Emvipsa öffentliche Grundstücke zur Verfügung stellt, während die Genossenschaft Galivivienda für die Erschließung und Verwaltung der Immobilien zuständig ist. «Das Ziel ist es, den erfolgreichen Bietern erschwingliche Preise und langfristige Stabilität zu garantieren», fügte er hinzu.

Mieten um zu kaufen

Die Wohnungen werden auf der Grundlage einer geschützten Miete mit Kaufoption vergeben, mit langfristigen Verträgen und Mieten, die an die in den geltenden Vorschriften festgelegten Module angepasst sind. Die Wohnungen werden über ein, zwei und drei Schlafzimmer sowie Terrassen, eine Garage und einen Abstellraum verfügen und je nach Lage Gemeinschaftsbereiche wie Gärten, Swimmingpools oder Kinderspielplätze umfassen. Für den Erwerb der vier Grundstücke hat die Genossenschaft 3,5 Millionen Euro an das städtische Unternehmen Emvipsa gezahlt.

Bürgermeister Jesús Lupiáñez hob die Erfahrung des genossenschaftlichen Bauträgers hervor und wies darauf hin, dass Galivivienda dem spanischen Verband der Wohnungsbaugenossenschaften angehört. «Dieses Modell bietet Steuervorteile, da es sich um eine besonders geschützte Einrichtung handelt und niedrigere Endkosten für die Bewohner ermöglicht«, erklärte er. Der Bürgermeister präzisierte, dass die Bauvorhaben auf verschiedene Gebiete der Gemeinde verteilt würden, „einschließlich barrierefreiem Wohnraum«, mit dem Ziel, ein ausgewogenes Angebot an bezahlbarem Wohnraum in der gesamten Gemeinde, vom Stadtzentrum bis zu den Küstenregionen, zu schaffen.

Das Rathaus weist darauf hin, dass es für die Bewerbung um eine dieser Wohnungen unerlässlich ist, im städtischen Register der Antragsteller für Sozialwohnungen eingetragen zu sein und die in den Vorschriften der Junta de Andalucía festgelegten Anforderungen zu erfüllen, insbesondere in Bezug auf die Einkommensgrenzen. Interessenten können sich informieren und Mitglied der Genossenschaft werden, indem sie die Telefonnummer 919 192 131 wählen oder an die E-Mail velez-malaga@cooperopen.org schreiben.

Sowohl das Rathaus als auch Emvipsa haben die Bewohner aufgefordert, sich in das genannte Register einzutragen beziehungsweise ihre Daten zu aktualisieren, da dies das offizielle Mittel für den Zugang zu dieser Art von Wohnung ist.