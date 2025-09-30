Sur Deutsche

Auf dem Oktoberfest von Algarrobo Costa herrscht jedes Jahr ausgelassene Feierstimmung. N.H.
Algarrobo Costa feiert wieder sein großes Oktoberfest

600 Liter Freibier sollen in den drei Tagen ausgeschenkt werden - Fest hat wieder ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit deutschen und spanischen Künstlern

Dienstag, 30. September 2025

Vom 3. bis zum 5. Oktober feiert Algarrobo Costa wieder sein traditionelles Oktoberfest vor dem Kreisverkehr in der Urbanisation Centro Internacional. Wie jedes Jahr wird es wieder rund ein Dutzend Essens- und Getränkestände und jede Menge Live-Musik und Wettbewerbe auf der Bühne geben, bei denen das Publikum teilnehmen kann.

So etwa wird wieder der beliebte Wettbewerb im Stemmen von Bierkrügen veranstaltet und eine Auszeichnung für die Personen, die mit dem schünsten Dirndl und der schönsten Lederhose angekommen sind. Laut der Veranstalterin Karin Przybylski, die das Oktoberfest bereits zum 19. Mal organisiert, werden 600 Liter Freibier ausgeschenkt und am Sonntag zum Aschluss des Festes ein Serrano-Schinken verlost.

Jeden Tag gibt es auf dem Fest ein Musikprogramm mit deutschen und spanischen Interpreten. Tenencia de Alcaldía.

