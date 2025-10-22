Brand in der Umgebung de buddhistischen Zentrums von Vélez-Málaga ausgebrochen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 22. Oktober 2025 Teilen

Ein Brand ist am Dienstag am späten Nachmittag in der Nähe des buddhistischen Zentrums Karma Guen von Vélez-Málaga ausgebrochen in dem als La Crujía und Aldea Alta bekannten Gebiet nördlich der Stadt. Das Feuer brach kurz vor 19 Uhr in Zone mit Buschwerk und Unterholz und einigen vereinzelten Bauernhöfen aus. Zunächst wurden Einsatzkräfte aus der Luft in das Gebiet entsandt, die jedoch nach Einbruch der Dunkelheit wieder abgezogen wurden.

Vier Gruppen von Waldbrandbekämpfern, zwei Bricas, zwei Einsatztechniker und zwei Löschfahrzeuge wurden in das Brandgebiet entsandt, wie die Waldbrandfeuerwehr Infoca über soziale Netzwerke berichtet hat.