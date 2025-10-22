Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Bild der Flammen um die buddhistische Stupa Karma Guen in Vélez-Málaga. PLAN INFOCA
Waldbrand

Brand in der Umgebung de buddhistischen Zentrums von Vélez-Málaga ausgebrochen

Feuer brach kurz vor 19 Uhr aus - Infoca entsandte Einsatzkräfte aus der Luft und zwei Löschfahrzeuge

Eugenio Cabezas

Vélez-Málaga

Mittwoch, 22. Oktober 2025

Ein Brand ist am Dienstag am späten Nachmittag in der Nähe des buddhistischen Zentrums Karma Guen von Vélez-Málaga ausgebrochen in dem als La Crujía und Aldea Alta bekannten Gebiet nördlich der Stadt. Das Feuer brach kurz vor 19 Uhr in Zone mit Buschwerk und Unterholz und einigen vereinzelten Bauernhöfen aus. Zunächst wurden Einsatzkräfte aus der Luft in das Gebiet entsandt, die jedoch nach Einbruch der Dunkelheit wieder abgezogen wurden.

Vier Gruppen von Waldbrandbekämpfern, zwei Bricas, zwei Einsatztechniker und zwei Löschfahrzeuge wurden in das Brandgebiet entsandt, wie die Waldbrandfeuerwehr Infoca über soziale Netzwerke berichtet hat.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heldenhafter Polizeieinsatz hat Selbstmord in Torre del Mar vermieden: «Wir haben ihn gehalten, als wäre es das Letzte auf der Welt»
  2. 2 Bestürzung in Málagas Stadtteil El Molinillo: Mann lag offenbar mehrere Tage tot in seiner Wohnung
  3. 3 Kunstfotografin Conni Berner präsentiert Fine-Art-Porträts im Hapimag Marbella
  4. 4 Deutschsprachiger Verein hilft bei der Suche nach vermissten Haustieren in Spanien
  5. 5 Ein Kunstwerk der besonderen Art: die Kathedrale aus Bauschutt vor den Toren Madrids
  6. 6 So bekamen Frauen aus Málaga Hilfe für eine Abtreibung in London
  7. 7 Amigos de la Música feiert sein 56-jähriges Bestehen mit einem Konzert des Pianisten Olivier Roberti in Marbella
  8. 8 WM-Qualifikation im Endspurt: Alles, was man als Fußball-Fan wissen muss
  9. 9 Gitarrenbauer von Les Luthiers baut dreidimensionale Gitarre
  10. 10 Mbappé schießt Real Madrid zum Arbeitssieg vor dem Clásico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Brand in der Umgebung de buddhistischen Zentrums von Vélez-Málaga ausgebrochen

Brand in der Umgebung de buddhistischen Zentrums von Vélez-Málaga ausgebrochen