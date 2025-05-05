Cómpeta erhielt Auszeichnung als eines von Andalusiens «Dörfer mit Seele»

E. CABEZAS CÓMPETA. Montag, 5. Mai 2025 Teilen

Das am Fuße der Sierra Almijara gelegene Dorf Cómpeta rühmt sich einer enormen Multikulturalität. Fast die Hälfte der 3.735 gemeldeten Einwohner, konkret 46,9 Prozent, wurden außerhalb Spaniens geboren. Die Mehrheit davon, mit fast 50 Prozent, stammen aus dem Vereinigten Königreich. Ferner leben 34 weitere Nationalitäten in der Gemeinde, die ein echter Tourismusmagnet ist, der im Einklang mit der Landwirtschaft steht.

Einer der weltweit führenden Buchungsplattformen blieb diese Touristenattraktion nicht verborgen. Am vorletzten Dienstag fand in Córdoba die Verleihung der «Traveller Review Awards 2025» statt, die von der Reiseplattform Booking.com vergeben werden. Während der Veranstaltung wurde die Initiative 'Pueblos con Alma: Ruta de Andalucía' vorgestellt, ein von Booking.com und der Junta de Andalucía gefördertes Projekt, das die Authentizität, die natürliche Schönheit und das Engagement für nachhaltigen Tourismus von acht andalusischen Gemeinden hervorhebt. Im Fall der Provinz Málaga fiel die Wahl auf Cómpeta.

Ausgewählte Dörfer

Ana Abade, Leiterin für institutionelle Beziehungen für Spanien und Portugal bei Booking.com, war für die Ankündigung dieser Kampagne verantwortlich, die das authentische Wesen der Region zeigen soll. Zu den ausgewählten Dörfern gehören Cómpeta, das die Provinz Málaga repräsentiert, sowie Cazorla (Jaén), Las Negras/Níjar (Almería), El Gastor (Cádiz), Carmona (Sevilla), Aracena (Huelva), Priego de Córdoba (Córdoba) und Montefrío (Granada).

Cómpetas Bürgermeisterin Rosa Luz Fernández nahm an der Veranstaltung teil. «Wir sind sehr erfreut über die Wahl unserer Ortschaft, die diese Auszeichnung nicht nur für die Bemühungen des Rathauses zur Förderung des Tourismus verdient, sondern auch für die Arbeit unserer Hoteliers, Gastronomen und aller mit dem Tourismus verbundenen Unternehmen». «Es erfüllt uns mit großem Stolz, unter den 103 Gemeinden der Provinz ausgewählt worden zu sein», schloss die Ratsherrin.