Cómpeta vertritt Andalusien Wettbewerb von Ferrero Rocher um eine Weihnachtsbeleuchtung

War Frigiliana vor einem Jahrzehnt kurz davor, zum «schönsten Dorf Spaniens» gewählt zu werden, so ist es in diesem Jahr 2025 das nahegelegene Cómpeta, das den Staffelstab übernehmen möchte. Es wird an dem Wettbewerb «Gemeinsam glänzen wir mehr» teilnehmen, der von der bekannten Marke Ferrero Rocher organisiert wurde.

Das internationale Unternehmen, das 1946 in der kleinen italienischen Stadt Alba in der Region Piemont gegründet wurde, hat eine neue Ausgabe seiner Kampagne gestartet. Diese Initiative ist ein Meilenstein, der «das Engagement der Marke für die Gemeinden verstärkt» und zum ersten Mal «ein historisches Novum» beinhaltet, da aus jeder autonomen Gemeinschaft ein repräsentatives Dorf ausgewählt wurde, um die Illusion, den ikonischen Glanz und die Weihnachtsstimmung in die 17 Regionen des Landes zu bringen.

Im Jahr 2015 belegte Frigiliana hinter der valencianischen Stadt Morella den zweiten Platz im Wettbewerb

Cómpeta wurde ausgewählt, um Andalusien in diesem besonderen Jahr zu repräsentieren. Mit diesem neuen Format erweitert Ferrero Rocher seine Reichweite, um den Reichtum und die Vielfalt Spaniens zu feiern. «Die Initiative soll den Zauber von Weihnachten an mehr Orte als je zuvor bringen und das Erbe, die Traditionen und die lokalen Talente jeder Region hervorheben», erklärte das internationale Unternehmen.

Die anderen 16 Städte, die an der zwölften Ausgabe von «Gemeinsam leuchten wir heller» teilnehmen, sind Albaida (Valencia), Altafulla (Tarragona, Katalonien), A Guarda (Pontevedra, Galicien), Bullas (Murcia), Consuegra (Toledo, Kastilien-La Mancha), Cudillero (Asturien), Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura), Graus (Huesca, Aragón), Medina de Pomar (Burgos, Kastilien und León), San Vicente de la Barquera (Kantabrien), Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Balearen), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Tejeda (Gran Canaria, Kanarische Inseln), Torrelaguna (Madrid) und Viana (Navarra).

Tourismus und Sichtbarkeit

Im Laufe seiner Ausgaben hat sich «Juntos Brillamos Más» als eine Initiative «mit großer sozialer und medialer Wirkung etabliert, die in jeder Gemeinde Begeisterung auslöst», so Ferrero Rocher. Diese Wirkung geht über den Lokalstolz hinaus und «wird zu einem greifbaren Motor für Tourismus und Sichtbarkeit».

Es ist ein Vermächtnis, das die Marke Jahr für Jahr aufbaut. Auf diese Weise hat Ferrero Rocher in seinen zwölf Ausgaben mehr als zehn Dörfer mit Tausenden von Kilometern an Licht und viel gemeinsamer Begeisterung erleuchtet. Mit einem Vertreter pro Region wird jedes der 17 Dörfer zu einem Botschafter seiner Autonomen Gemeinschaft und offenbart dem Rest des Landes seine Traditionen, sein Erbe und seine einzigartigen Attraktionen.

Der Name des Siegerdorfes wird am 15. Dezember bekannt gegeben

Der Wettbewerb 2025 findet in vier Phasen statt. Zunächst werden in der ersten Phase die fünf Dörfer ausgewählt, die in die nächste Runde kommen. Danach beginnt ein Ausschlussverfahren: Sowohl in der zweiten als auch in der dritten Phase werden neue Stimmzettel geöffnet, und das Dorf, das die wenigsten Stimmen erhält, scheidet in jeder dieser Phasen aus. Auf diese Weise kommen nur die beiden verbleibenden Dörfer in die vierte Phase, das große Finale. Der Name des Siegerdorfes wird am 15. Dezember bekannt gegeben.

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist in jeder der Phasen von zentraler Bedeutung. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, ihre Lieblingskandidaten über die offizielle Website des Lebensmittelkonzerns unter https://www.ferrerorocher.com/es/es/ zu unterstützen. Ziel ist es, dass eines der 17 Dörfer die kultige Weihnachtsbeleuchtung von Ferrero Rocher erhält.