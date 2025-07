Countdown für die Neugestaltung von drei Stegen im Hafen von Caleta de Vélez

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 7. Juli 2025 Compartir

Neuer Impuls für die Modernisierung des Fischerei- und Sporthafens von Caleta de Vélez, dem Hafen mit dem größten Fangvolumen im andalusischen Mittelmeer: Das Ministeramt für Entwicklung der andalusischen Landesregierung setzt seine Strategie zur Modernisierung der andalusischen Häfen über die andalusische Hafenagentur (APPA) «strengen Schrittes» fort.

Dies betonte die andalusische Bauministerin Rocío Díaz in ihrer Rede vor dem Entwicklungsausschuss des andalusischen Parlaments, in der sie auf die Maßnahmen einging, die in den Häfen von Caleta de Vélez, Roquetas de Mar, Rota und Carboneras durchgeführt werden. «Die Häfen sind das Aushängeschild unserer Städte und spielen eine sehr wichtige Rolle für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Andalusiens. Aus diesem Grund investiert diese Regierung in ihre Instandhaltung und Modernisierung», so Díaz in einer Presseerklärung.

Als eine der herausragendsten Maßnahmen hob Díaz die Neugestaltung des Hafens von Caleta de Vélez hervor, wo drei neue Landestege installiert werden, die die alten ersetzen, an denen der Zahn der Zeit nagte. Die 1,7 Millionen Euro teuren Arbeiten, mit denen im Juni 2024 begonnen wurde, stehen kurz vor dem Abschluss, so dass die Nutzer in diesem Sommer die renovierten Einrichtungen nutzen können. «Wir verbessern nicht nur den Service, sondern gewinnen auch an Sicherheit», so die Beauftragte der Junta in einer Erklärung.

Sie wies auch auf die Arbeiten in Roquetas de Mar (Almería) hin, wo die acht Stege des Sporthafens renoviert werden und die Grube des Stapelplatzes saniert und vergrößert wird. Diese Arbeiten, die bereits zu 43 Prozent abgeschlossen sind, stellen eine Investition von fast 2,5 Millionen Euro dar. «Dank dieser Investitionen wird der Hafen einen Qualitätssprung erleben», versicherte Díaz.

Rota in Cádiz

Im Fall des Hafens von Rota (Cádiz) gab Rocío Díaz bekannt, dass die Arbeiten zur Reparatur der schwimmenden Stege des Sport- und Fischereihafens, die durch die Stürme beschädigt wurden, kürzlich vergeben wurden. Die Investition beläuft sich auf fast eine halbe Million Euro und wird diese Einrichtungen wieder voll funktionsfähig machen.

Schließlich informierte die Junta-Beauftragte über die vor zwei Wochen durchgeführte Ausschreibung für einen neuen Steg für kleine Boote im Hafen von Carboneras (Almeria) mit einem Budget von mehr als 300.000 Euro. «Diese Maßnahmen verstärken das Engagement der andalusischen Regierung für die Hafeninfrastrukturen entlang der gesamten, fast 1.000 Kilometer langen, andalusischen Küste», sagte sie.

Die Maßnahmen sind Teil des Plans zur Verbesserung des Hafennetzes, der auf eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit abzielt

«Das Engagement der Regierung von Juanma Moreno für die andalusischen Häfen ist unbestreitbar», bekräftigte Rocío Díaz.

Diese Maßnahmen sind Teil des strategischen Plans zur Verbesserung des regionalen Hafennetzes, «der darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit, die Sicherheit und die Nachhaltigkeit der Jacht- und Fischereihäfen zu verbessern und zur Ankurbelung der lokalen Wirtschaft und zur Stärkung des Nautik- und Freizeitangebots an der andalusischen Küste beizutragen», schloss Rocío Díaz.