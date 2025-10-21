Hotel Parador de Turismo in Nerja aufgrund vollständiger Renovierung für zwei Jahre geschlossen

Eugenio Cabezas Nerja Dienstag, 21. Oktober 2025 Teilen

Der Parador de Turismo von Nerja hat am Wochenende für zwei Jahre seine Pforten geschlossen, um sich nach 60 Jahren des Bestehens einer umfassenden Renovierung zu unterziehen. Die Einrichtung, die heute über insgesamt 98 Zimmer verfügt, ist eines der Aushängeschilder des Tourismus in der Stadt. Sein Bau Mitte der 1960er Jahre hatte viel mit dem touristischen Boom zu tun, der im Juni 1960 durch die Öffnung der Höhle von Nerja ausgelöst wurde, die erst anderthalb Jahre zuvor von fünf jungen Leuten aus Nerja entdeckt worden war.

Der Parador Nacional de Turismo in Nerja erfährt zwei Jahre lang die größte Renovierung in seiner sechs Jahrzehnte langen Geschichte. Die Arbeiten werden nach der Auftragsvergabe beginnen, für die noch bis zum 20. Oktober Angebote eingereicht werden können. Die Präsidentin des Netzwerks der spanischen Parador-Hotels, Raquel Sánchez, wird en Parador am heutigen Dienstag besuchen, um die Arbeiten in der Ferienanlage näher zu erläutern.

Die voraussichtliche Dauer der Arbeiten beträgt zwei Jahre. Dies ist bereits auf der Buchungswebseite des staatlichen Hotelbetriebs, der zur öffentlichen Kette Paradores de Turismo de España gehört, angegeben. Die geplante Investition belief sich ursprünglich auf 14,45 Millionen Euro, ein Betrag, der schließlich auf 22,8 Millionen Euro anstieg.

Baugenehmigung bereits im Juli erteilt

Am 11. Juli wurde ein wichtiger Schritt unternommen, um das Projekt in Angriff zu nehmen. An diesem Tag erteilte das Rathaus von Nerja dem öffentlichen Unternehmen Paradores de Turismo de España die Baugenehmigung für die vollständige Renovierung des Paradors mit einem Budget von 22,8 Millionen Euro.

Bürgermeister José Alberto Armijo betonte damals, dass «der neue Parador das sein wird, was das touristische Nerja des 21. Jahrhunderts verdient. Ein Hotel von nationalem und internationalem Rang, das uns den Sprung von der Qualität zur Exzellenz im Tourismus ermöglichen wird», so der Ratsherr in einer Erklärung, in der er dem Tourismusministerium «für eine so weise Entscheidung und Intervention anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Paradors» dankte.

Zu den geplanten Maßnahmen gehören die strukturelle Verstärkung des Gebäudes und die Renovierung der Zimmer, deren Zahl von 98 auf 103 steigen wird, sowie der Gemeinschaftsräume. Außerdem werden Arbeiten an den Fassaden und Dächern durchgeführt. Das Schwimmbad wird umgestaltet, die Beleuchtung und die Bewässerung werden verbessert. Ferner werden Terrassen, Buszufahrten, überdachte Parkplätze sowie die Tennis- und Paddleplätze renoviert.