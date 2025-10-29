Provinzregierung von Málaga lässt Landstraßen in Alcaucín, Salares und Almayate neu asphaltieren

Eugenio Cabezas Alcaucín Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

Neue Impulse zur Verbesserung der Straßenverbindungen im Inneren der Provinz Málaga: Die Provinzregierung investiert 540.559 Euro in die Instandsetzung von drei Straßen in der Axarquía, in Alcaucín, Salares und Almayate. Die Maßnahmen sind im vierten Plan zur Verstärkung der Straßenbeläge im provinziellen Straßennetz enthalten. Dies erklärte Nieves Atencia (PP), die Beauftragte für Entwicklung und Infrastrukturen bei der Besichtigung der drei Arbeiten, bei denen Asphaltschichten aufgetragen und Erdgräben betoniert werden.

Zum einen wird der Ausbau der MA-4104, der Hauptzufahrtsstraße nach Alcaucín, mit der Instandsetzung der ersten zwei Kilometer ab der Kreuzung mit der Regionalstraße A-7205 fortgesetzt. Die Arbeiten wurden für 345.584 Euro an das Unternehmen Inprona 2010 S. L. vergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Provinzverwaltung.

Im Rahmen des Straßenausbauplans 2026 soll die Straße bis Alcaucín fertiggestellt werden.

Atencia, die die Arbeiten gemeinsam mit der Bürgermeisterin von Alcaucín, Ágata González (PSOE), besichtigt hat, erklärte, dass sich die Arbeiten auf die ersten zwei Kilometern der Straße konzentrieren und darin bestehen, die Entwässerung zu verbessern, indem 1.350 Meter Erdgräben betoniert und zwei Schichten Asphaltagglomerat aufgetragen werden, die für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Anschließend werden die Randlinien auf der gesamten Länge und die Markierungen an der Kreuzung mit der Regionalstraße neu gestrichen.

Die Provinzbeauftragte betonte, dass diese Arbeiten die vor zwei Jahren begonnenen Arbeiten an der Straße fortsetzen, als sie zwischen den Kilometern 2 und 3,3 im Rahmen des zweiten Plans zur Verstärkung der Straßendecke mit einer Investition von 197.350 Euro durchgeführt wurden. Atencia kündigte an, dass die Straße im Rahmen des Plans zur Verstärkung der Straßendecke 2026 bis nach Alcaucín fertiggestellt werden soll, und zwar zwischen den Kilometern 3,3 und 4,4. Das Projekt wurde bereits ausgearbeitet und hat einen Ausschreibungswert von 229.576 Euro.

Von Salares nach Árchez

Andererseits werden auch Arbeiten an der Landstraße MA-4108 von Salares nach Árchez durchgeführt. Die Arbeiten wurden an Construcciones Glesa S. A. für 111.497 Euro vergeben. Sie erstrecken sich über eine Länge von 600 Metern zwischen den Kilometern 2,3 und 2,9. Es werden zwei Schichten Asphaltagglomerat eingebaut, um die Sicherheit und den Komfort für den Verkehr zu erhöhen, und zur Verbesserung der Entwässerung werden etwa 600 Meter Gräben betoniert. Im Anschluss werden die Randlinien neu gestrichen.

Atencia, die vom Bürgermeister von Salares, Pablo Crespillo (PSOE), begleitet wurde, betonte in dem Kommuniqué, dass es sich bei dieser Aktion um eine Fortsetzung der vor zwei Jahren durchgeführten Arbeiten handelt, bei denen zwischen Kilometer 0,5 und 2,3 Arbeiten ih Höhe von insgesamt 270.246 Euro durchgeführt wurden. Die Abgeordnete kündigte an, dass die Arbeiten bis zum Kilometer 6,5 fortgesetzt werden, um die Verbesserung des Abschnitts bis zur Gemeinde Árchez abzuschließen.

Auf der MA-3120 wird in Almayate die Asphaltierung des gesamten, etwa 500 Meter langen Straßenabschnitts durchgeführt

Auf der Landstraße MA-3120 in der Gemeinde Vélez-Málaga, im Bezirk Almayate, wird die Asphaltierung auf einer Länge von etwa 500 Metern durchgeführt. Die Arbeiten werden von Hormigones Asfálticos Andaluces S. A. mit einer Investition von 83.478 Euro durchgeführt.

Nieves Atencia, die vom stellvertretenden Bürgermeister und Stadtrat für Stadtplanung von Vélez-Málaga, Celestino Rivas, und dem stellvertretenden Bürgermeister von Almayate, Valle-Niza und Cajiz, Jesús Claros, beide von der PP, begleitet wurde, erklärte, dass zwei Schichten Asphaltagglomerat aufgetragen werden und anschließend eine Beschilderung entlang der gesamten Strecke, einschließlich der Kreuzung mit der Nationalstraße, angebracht wird.