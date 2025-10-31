Schüler aus Rincón gewinnt mit der Kriegsgeschichte seiner Großmutter einen nationalen Preis

José Rodríguez Cámara Rincón de la Victoria Freitag, 31. Oktober 2025 Teilen

Ein Schüler aus Rincón de la Victoria hat den nationalen Schulwettbewerb «Vivir, Sentir y Contar la Democracia: España en libertad. 50 años» (Die Demokratie erleben, fühlen und erzählen: Spanien in Freiheit. 50 Jahre) für seinen Aufsatz gewonnen, den er anhand der Erzählungen seiner Großmutter über den spanischen Bürgerkrieg geschrieben hat. Der Wettbewerb war vom Ministerium für Bildung, Berufsbildung und Sport ausgeschrieben worden.

Der 19-jährige Miguel Ángel Vertedor Alabarce, der gerade sein Geschichtsstudium an der Universität Málaga (UMA) begonnen hat, verfasste den Aufsatz über die Kriegserlebnisse seiner Großmutter Lola während seines letzten Schuljahres am Gymnasium Ben al Jatib in Rincón de la Victoria. Darin stellt er auch die Frage, ob die Diktatur wirklich mit dem Tod ihres Führers, Francisco Franco, endete.

Lola war noch ein Kleinkind, als sie und ihre Mutter ihr Haus in La Cala del Moral an der östlichen Costa del Sol verlassen mussten, als Francos Truppen im Februar 1937 in Málaga einrückten. Sie waren nur zwei von vielen Tausenden, die sich der so genannten «Desbandá» anschlossen: der verzweifelten Flucht von Menschen, die entlang der alten Küstenstraße N340 um ihr Leben liefen, in der Hoffnung, Almería zu erreichen und dort in relativer Sicherheit zu sein. Es wurde eines der dunkelsten Kapitel des Spanischen Bürgerkriegs.

Lola erinnerte sich, dass sie erst in Almería angekommen wieder anhielten. Sie gehörten zu den Glücklichen, die es bis dorthin geschafft hatten. Von dort aus landete das kleine Mädchen in Valencia, in einer Kaserne am Strand von Malvarrosa. Erst viele Jahre später kehrte sie in ihr Haus in La Cala del Moral zurück. Lola, die vor drei Jahren verstarb, hatte ihrem Enkel immer wieder von ihren Erlebnissen erzählt.

Um mehr über die Geschichte seiner Großmutter zu erfahren, forschte Miguel Ángel weiter und stellte fest, dass Lola eine der Überlebenden der «Desbandá» war. In den Cantal-Tunneln in La Cala del Moral gibt es noch heute Spuren des Kanonenfeuers, das damals auf die flüchtende Zivilbevölkerung abgefeuert wurde. Riesige Löcher im Stein, die von der Unverhältnismäßigkeit des Luftangriffs durch die deutschen und italienischen Truppen, die Franco unterstützten, zeugen.

Das spanische Staatsblatt (BOE), das am 7. Februar 2025 anlässlich des 88. Jahrestages der Tragödie veröffentlicht wurde, hat die Tunnel als «Lugar de Memoria Democrática» (Ort des demokratischen Gedenkens)» an die Flucht, die Verfolgung und das Massaker anerkannt.

«Mündliche Zeugnisse sind ein sehr gutes Mittel, um aus der Mikrogeschichte eine Geschichte mit Großbuchstaben zu machen», sagt Luis Delgado Mata, Leiter des Fachbereichs Geografie und Geschichte an der Ben al Jatib-Schule und Lehrer von Miguel Ángel. Er hatte ihn bei der Abfassung seines Aufsatzes begleitet.

Ein Tabuthema

«Er stellt sehr intelligente Überlegungen darüber an, wie wichtig es ist, die Vergangenheit zu kennen und sich all der kollektiven Anstrengungen bewusst zu sein, die die spanische Gesellschaft unternommen hat, um einen demokratischen Staat aufzubauen», sagt Delgado Mata.

Eine weitere Säule des Aufsatzes bringt Zeugnisse ans Licht, die in vielen Familien jahrzehntelang totgeschwiegen wurden. So entstand eine Lücke über die Erlebnisse junger Kriegsgenerationen, als ob die damals jungen Menschen keine Vergangenheit gehabt hätten.

«Ich denke, dass die Gelegenheit, die mir meine Großmutter bot, um mir Einzelheiten über La Desbandá zu erzählen, ein Einzelfall ist, da der Bürgerkrieg für viele Menschen ein Tabuthema war, ein erzwungenes Schweigen», sagt Miguel Ángel, der überzeugt ist, dass dieser Mangel an Klarheit und an Wissen zum Wiederaufleben extremer politischer Tendenzen beiträgt, die in vielen Fällen von Menschen seines Alters unterstützt werden: «Extremismus ist nicht gut, und wer das nicht sieht, weiß nichts über die Geschichte», betont er.

Lehrer Delgado Mata bezeichnet Miguel Ángel als «brillanten» Schüler und prophezeit ihm eine große Zukunft mit seiner Leidenschaft, historische Ereignisse zu entschlüsseln. «In Andalusien haben wir öffentliche Bildungszentren von außerordentlicher Qualität und Fachleute, die sich bemühen, das Beste aus den verfügbaren Ressourcen zu machen. Dieser Wettbewerb ist ein gutes Beispiel dafür«, so Delgado Mata.

Miguel Ángel versichert, er wolle das Beste aus allem machen, was er in der Sekundarschule gelernt hat, und hat eine klare Berufung: «Mein Ziel ist es, Lehrer zu werden, ohne Geschichte würde ich mein Leben nicht verstehen».