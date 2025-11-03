16 Drogenhändler aus zwei kriminellen Vereinigungen in der Provinz Málaga verurteilt

Eurupa Press Málaga Montag, 3. November 2025 Teilen

Insgesamt 16 Personen wurden wegen Drogenhandels über zwei kriminelle Vereinigungen verurteilt, die von der Provinz Málaga aus operierten, eine im Gebiet Axarquia, insbesondere in Nerja, und die andere im äußersten Westen, insbesondere in Manilva. Die meisten von ihnen wurden wegen Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation verurteilt.

Laut dem von der Presseagentur Europa Press eingesehenen, fast 500 Seiten umfassenden Urteil handelt es sich bei einer der Gruppen um die sogenannte «Rama Axarquía», in der drei der Angeklagten am 26. Dezember 2016 in einem Richtung Algeciras fahrenden Boot von der Guardia Civil kontrolliert wurden, das einem von ihnen gehörte, obwohl sie weder etwas an Bord hatten, noch Erklärungen zu den Gründen für diese Fahrt abgaben.

Die Ermittler fanden heraus, dass der Eigentümer dieses Bootes zwischen 2015 und 2017 bis zu 24 Fahrten nach Marokko unternahm, mit Aufenthalten von einem oder zwei Tagen. Dieser Mann war der Chef der Gruppe. Er hatte «zahlreiche Kontakte mit Marokko und von diesem Land aus mit verschiedenen Personen», mit denen er «über Mengen und Preise» sprach, alles mit dem Ziel, Mengen größere Haschisch zu verkaufen, heißt es in dem Urteil.

Nach der erwähnten ersten Kontrolle durch die Guardia Civil beschloss der Mann, eine große Menge Haschisch mit dem Boot, das ihm gehörte, einzuführen, das er auf den Namen einer anderen Person angemeldet hatte, um zu vermeiden, dass er damit in Verbindung gebracht wird, falls es abgefangen wird.

Das Boot wurde am 14. Oktober geortet, als es südlich von Torre del Mar, in der Gemeinde Vélez-Málaga, ohne Licht unterwegs war. Ein Zollüberwachungshubschrauber beobachtete, wie Pakete über Bord geworfen wurden, und in der Folge konnte die Guardia Civil insgesamt 277.873,9 Gramm Haschisch im Wert von 460.437,05 Euro sicherstellen.

Das Gerichtsurteil bezieht sich auch auf die von anderen Angeklagten durchgeführten Operationen zum Transport von Drogen aus Marokko durch die Provinz, die von den Ermittlern in die «Rama Sabinillas» eingeordnet werden, die ihre Aktivitäten im Westen der Provinz Málaga durchführte.

Sechs der Angeklagten akzeptierten die gegen sie erhobenen Vorwürfe, die übrigen wurden vor Gericht gestellt und verurteilt, die meisten von ihnen wegen Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, in einem Fall auch wegen Raubes, in anderen wegen Fälschung oder Waffenbesitzes. Darüber hinaus wurden zwei Angeklagte freigesprochen.

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass die Ermittlungen eingeleitet wurden, nachdem die Guardia Civil Informationen über eine kriminelle Vereinigung erhalten hatte, die große Mengen von Betäubungsmitteln, insbesondere Haschisch, von Marokko aus über die Küste schmuggelte und dabei leistungsstarke Boote benutzte, wobei die Anführer in Nerja ansässig waren.

Weitere Nachforschungen ergaben, dass es einen weiteren Teil der Organisation in Sabinillas, im Zentrum von Manilva, gab, der später als völlig unabhängiger Zweig betrachtet wurde.