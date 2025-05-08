Fortan ziert eine Plastik die Mühle

MARLENE WÖRNER ÁRCHEZ Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Am Sonntag wurde der deutsche Künstler Prof. Woldemar Winkler (1902-2004), der 1974 eine alte Mühle am Río Turvilla wieder aufbaute, mit einer Plastik geehrt, die die Fassade der 'Molino Winkler' ziert.

Den Auftakt der Enthüllung der Skulptur im Kreis internationaler Gäste bildete eine Performance des Musikers Roberto Bellatalla und der Tänzerin Caterina Genta. Danach lauschten die Anwesenden gespannt der Rede von Woldemar Winklers Tochter, Friederike Winkler-Mey. Auf Spanisch und Englisch schilderte sie die Arbeitsweise ihres unglaublich vielseitigen Vaters, der «mit überbordender Fantasie und allen erdenklichen Malmitteln Kunstwerke kreierte, in denen man ständig etwas Neues entdecken kann».

Musik und Tanz der zwei italienischen Künstler untermalte den Akt der Enthüllung. Es folgten weitere Performances auf der Terrasse und am Fluss. In der Mühle gab es eine Ausstellung mit Reproduktionen Woldemar Winklers zu sehen und es wurden Snacks gereicht. Fortan wird die Skulptur, die zwei sich zugewandte Figuren zeigt, ein Blickfang für Spaziergänger sein, und je nach Lichteinfall ein interessantes Schattenspiel an die Mühle werfen.