Geplatztes Bewässerungsrohr sorgt in Chilches für Aufregung

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 22. Oktober 2025

Die Anwohner der Calle Vertedera in Chilches im westlichen Teil der Gemeinde Vélez-Málaga, an der Grenze zu Rincón de la Victoria, erlebten in der Nacht zum Dienstag einen ziemlichen Schreck. Ein geplatztes Bewässerungsrohr überflutete die Straße, wobei das Wasser auf einer Länge von etwa 300 Metern eine Höhe von mehr als 30 Zentimetern erreichte.

Feuerwehrleute des Verbunds der Provinz Málaga, die von der Feuerwache in Rincón de la Victoria angereist waren, mussten eingreifen, um das Eindringen der Flüssigkeit in die Häuser zu verhindern.

Durch den Einsatz von Experten, die das Wasser mit Pumpen absaugten und die Abwasserschächte in der Straße öffneten und freilegten, konnte verhindert werden, dass das Wasser die Häuser erreichte. Nach 1 Uhr am Mittwoch verließen die Feuerwehrleute das Gebiet, ohne dass es zu Personen- oder Sachschäden kam.

Der letzte Vorfall dieser Art in Vélez-Málaga ereignete sich im Juni 2020, auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie, als durch einen Rohrbruch 500.000 Liter Wasser ausliefen. Es handelte sich um eine hochrangige Rohrleitung des öffentlichen Unternehmens Axaragua, das Wasser aus dem Stausee in das Reservoir Nummer 1 der Gemeinde zur Wasserversorgung liefert.

Etwas mehr als ein Jahr zuvor, im Februar 2019, brach die Versorgungsleitung des Stausees La Viñuela in der Nähe des Weilers El Trapiche in Velez-Málaga. Das Wasser erreichte eine Höhe von eineinhalb Metern und überflutete das Erdgeschoss von mehr als 60 Häusern. Die Feuerwehr musste eine 90-jährige Frau retten. Der Schaden wurde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt..