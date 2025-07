Gitarren-Festival von Vélez-Málaga steht vor der Tür

Eugenio Cabezas Vélez--Málaga Montag, 7. Juli 2025 Compartir

Eines der wichtigsten musikalischen Ereignisse in der Axarquia-Region ist da. In der Hauptstadt der Axarquia ist alles bereit, um eine neue Ausgabe des renommierten Internationalen Gitarrenfestivals «Ciudad de Vélez-Málaga» auszurichten, das vom 10. bis zum 13. Juli stattfinden wird. Es handelt sich um die vierunddreißigste Ausgabe eines Ereignisses, das sich bereits im kulturellen Panorama des Landes etabliert hat, einen ausgezeichneten Ruf genießt und jedes Jahr eine große Zahl von Gitarrenliebhabern zusammenbringt. Auch in diesem Jahr sind der Palacio del Marqués de Beniel und das Teatro del Carmen die Schauplätze für die jeweils um 21.30 Uhr beginnenden Konzerte.

Die Stadträtin für Kultur des Stadtrats von Vélez-Málaga, Alicia Ramírez (PP), und der Direktor des Festivals, Javier García, haben in einer Pressemitteilung das Programm einer bewährten Veranstaltung vorgestellt, die sich in der Gemeinde seit Jahrzehnten erfolgreich entwickelt und «ein sehr treues Publikum erreicht hat, das es nicht versäumt, diesen Termin zu besuchen, der im Kalender der kulturellen Aktivitäten der Stadt bereits rot markiert ist».

«Die Abteilung für Kultur hat mit Bedacht gearbeitet, um auf dem Höhepunkt einer sehr beliebten Veranstaltung zu sein und ein Traumszenario zu entwerfen, durch ein umfangreiches Programm, in dem Künstler auftreten werden, die im Land gut bekannt sind und eine dokumentierte Karriere in der Kunst der Gitarre haben», sagte Kultustadträtin Alicia Ramírez.

Das Festival beginnt am 10. Juli, um 21.30 Uhr mit dem Eröffnungskonzert von Alessandro Deiana und Alberto Cesaraccio (Gitarre und Oboe), die auch als Duo Elipsis bekannt sind.

Am 11. Juli bieten Pedro Navarro und Toni Porcar eine Flamenco-Show mit dem Titel 'Dedos con Duende'. Am 12. Juli ist das Duo LABohème, bestehend aus Annamaria Carroni und Giuseppe Zinchiri, mit der Veranstaltung «Dances of the World for Flute and Guitar» an der Reihe. Die ersten drei Veranstaltungen finden im Palacio del Marqués de Beniel statt.

Am 13. Juli wird das Joven Orquesta Provincial de Málaga-JOPMA mit dem Gitarrensolisten Javier García Moreno das Festival mit dem Concierto de Aranjuez y la Música Española abschließen. Bei dieser Gelegenheit wird das Teatro del Carmen der Veranstaltungsort des Festivals sein. Das Festival wird von JOPMA, der World Spanish Guitar Foundation und der Diputación Provincial de Málaga unterstützt.