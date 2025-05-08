HM Group wird neue Privatklinik in Velez Malaga errichten

José Antonio Sau Vélez-Málaga Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

In Vélez-Málaga wird eine neue Privatklinik der Gruppe HM Hospitales mit insgesamt 50 Zimmern und sechs Operationssälen entstehen. Am Mittwoch haben sich Vertreter der Klinik-Gruppe mit Vélez-Málagas Bürgermeister Jesús Lupiáñez getroffen und sich darauf geeinigt, eine gemeinsame Kommission zu gründen, um das Projekt voranzutreiben. Die Privatklinik soll auf einem GrundstÜck neben dem Camino de Torrox zwischen Calete de Vélez und Vélez-Málaga nördlich der Schellstraße gebaut werden, für das der Stadtrat bereits die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans verabschiedet hat.

Das Unternehmen HM Hospitales geht davon aus, dass mit dem Bau der Klinik in der ersten Hälfte des Jahres 2026 begonnen werden kann. Die Kosten sollen sich auf rund 60 Millionen Euro belaufen. Die Gruppe, die derzeit 22 Kliniken in sechs autonomen Regionen Spaniens besitzt - vier davon in der Provinz Málaga - kündigte an, dass sie in den kommenden Jahren auch eine neue Klinik in Málagas Stadtteil El Palo errichten will, die ein breites medizinisches Spektrum abdecken wird, unter anderem Kardiologie, Innere Medizin, Augenheilkunde, Pädiatrie, Podologie und Traumatologie. Drei der vier HM-Privatkliniken in der Provinz Málaga befinden sich in der Stadt Málaga, eine in Torremolinos.