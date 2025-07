Kostenlose Führungen durch die phönizischen Ausgrabungsstätten im Sommer

M. WÖRNER VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Der Ortsbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, stellte die Aktion 'Montag im Zeichen der Archäologie' vor, bei der kostenlose Führungen zu phönizischen Stätten in Vélez-Málaga angeboten werden. So können Einwohner und Besucher mehr über das historische und archäologische Erbe der Gemeinde erfahren. Organisiert wird die Kultur- und Tourismusinitiative in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Amigos de la Cultura (SAC). «Im Juli, August und September finden jeden Montag kostenlose Führungen durch die Ausstellung über die Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts an der Küste der Axarquía statt», so Pérez Atencia.

Die Führungen beginnen um 19.30 Uhr im Kulturzentrum der alten Zuckerfabrik in Torre del Mar und werden dann in den archäologischen Stätten von Los Toscanos fortgesetzt. Die Plätze für die geführten Rundgänge sind auf 20 Personen pro Gruppe begrenzt. Eine vorherige Reservierung unter Telefon 952 54 11 04 oder im Tourismusbüro ist erforderlich. Die Führungen beginnen am 7. Juli und enden am 8. September.

Darüber hinaus betonte die Vertreterin von SAC, María Victoria Naranjo, dass diese Aktivität auch Teil des Programms zum 25-jährigen Jubiläum der Gesellschaft ist. «Jeden Monat entwickeln wir Aktivitäten zu Themen, an denen wir im Laufe der Jahre gearbeitet haben», erklärte sie.