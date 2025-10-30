Mann muss wegen des Verschwindens eines Einwohners von Cómpeta vor mehr als zwei Monaten ins Gefängnis

Patrouillen der Guardia Civil wurden am Donnerstag in der Gegend von Cómpeta eingesetzt.

Seit dem frühen Donnerstagmorgen ist ein Großeinsatz der Guardia Civil in Cómpeta im Gange, um einen Mann zu finden, der seit mehr als zwei Monaten vermisst wird. Es handelt sich um einen Mann ausländischer Herkunft, der in derselben Gemeinde in der Region Axarquia lebte.

Offenbar hat die Guardia Civil vor einigen Wochen eine weitere Person verhaftet, die mit dem Verschwinden in Verbindung stehen soll, wie von der SUR befragte Quellen berichten. Die Ermittler fanden angeblich heraus, dass er die Kreditkarten dieses Mannes benutzt hatte.

Das Gericht erster Instanz Torrox Nr. 2 untersucht das Verschwinden dieses ausländischen Einwohners von Cómpeta, ein Fall, in dem das Verfahren für geheim erklärt wurde.

Als Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen wurde ein Mann festgenommen und per Gerichtsbeschluss inhaftiert, wie Quellen des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) dieser Zeitung bestätigten.

Rund fünfzehn Patrouillen der Guardia Civil sind seit dem frühen Donnerstagmorgen in verschiedenen ländlichen Gebieten von Cómpeta im Einsatz.

Zu den Bauernhöfen, auf denen Razzien durchgeführt wurden, um den vermissten Einwohner ausländischer Herkunft ausfindig zu machen, gehören mehrere in der Gegend von Romaila, am Eingang des Dorfes, neben der Tankstelle. An der Operation waren Truppen der Einheit für Bürgersicherheit des Kommandos der Guardia Civil (USECIC) und der Drohneneinheit beteiligt.