Anwohner sammeln Unterschriften gegen ein Projekt mit 15 Wohnungen neben dem zum Kulturgut erklärten Wachturm von Lagos

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 4. November 2025

Der Bausektor ist in der gesamten Provinz in vollem Gange. In Vélez-Málaga hat Metrovacesa, Spaniens führender Immobilienentwickler mit einer mehr als hundertjährigen Geschichte und landesweit 115 Projekten in der Entwicklung, mit dem Bau und der Vermarktung von Proa begonnen, seinem neuen Projekt in der Umgebung des Wachturms von Lagos. Dieses neue Wohnprojekt mit einem geplanten Investitionsvolumen von 14,6 Millionen Euro «stellt einen weiteren Schritt zur Konsolidierung der Präsenz des Unternehmens im Osten Andalusiens dar».

Das Immobilienprojekt, das bis zu 45 Wohnungen vorsieht, stößt jedoch bei den Anwohnern auf heftigen Widerstand, insbesondere was die 12 bis 15 Wohnungen betrifft, die dem Wachturm am nächsten liegen. Eine Gruppe von Anwohnern hat eine Unterschriftensammlung, sowohl physisch als auch online, über die Plattform Change.org gestartet, in der sie die öffentlichen Verwaltungen bitten, die Ausführung des Projekts aufgrund seiner Nähe zum Denkmal zu stoppen.

«Es ist ein historisches, kulturelles und landschaftliches Symbol für Vélez-Málaga»

In der von Miguel Lucena initiierten Unterschriftensammlung wird darauf hingewiesen, dass dieser Wachturm von Lagos, der im 16. Jahrhundert erbaut und zum Kulturgut (BIC) erklärt wurde, «ein historisches, denkmalgeschütztes und landschaftliches Symbol unseres Bezirks in Vélez-Málaga ist». «Er ist Teil unseres kollektiven Gedächtnisses und der historischen Landschaft der Axarquía, und seine Umgebung ist gemäß dem städtischen Katalog der geschützten Güter (2018) in einem Radius von 200 Metern gesetzlich geschützt», so die Bewohner.

Das Rathaus von Vélez-Málaga hat jedoch ein Urbanisierungsprojekt genehmigt, das den Bau von etwa 12 bis 15 Häusern «nur 40 Meter vom Turm entfernt, basierend auf einem Plan von 1996» vorsieht. «Derzeit sind bereits Infrastrukturarbeiten im Gange, die das historische und visuelle Umfeld des BIC unwiderruflich gefährden», argumentieren die Nachbarn in der Unterschriftensammlung, die in ihrer digitalen Version bereits schon fast 500 Unterschriften zählt.

Vorherige Genehmigung durch die Kulturbehörde

Für die Anwohner ist der Wachturm ein kulturelles Erbe, das durch staatliche und regionale Gesetze geschützt ist. «Das Projekt widerspricht den Vorschriften zum Schutz von BIC-Umgebungen, die eine vorherige Genehmigung des regionalen Kulturministeriums für alle Arbeiten vorschreiben, die die Wahrnehmung oder Integrität des Objekts beeinträchtigen könnten. Diese Urbanisierung wird die historische Landschaft, das kollektive Gedächtnis und die Identität von Lagos beeinträchtigen, zum Vorteil einiger weniger Bauunternehmer und zum Nachteil des Gemeinwohls», heißt es in der Initiative zur Unterschriftensammlung.

Das Bürgermeisteramt von Lagos, das von GIPMTM verwaltet wird, hat die Unterschriftensammlung bekannt gemacht

Die Anwohner forderten das Rathaus von Vélez-Málaga und die regionale Kulturdelegation der Junta de Andalucía auf, «unverzüglich alle Arbeiten in der Umgebung des Wachturms einzustellen, die Einhaltung des gesetzlichen Schutzes des BIC und seines 200-Meter-Radius zu gewährleisten, das vollständige Urbanisierungsdossier zu veröffentlichen und die Beteiligung der Bürger an Entscheidungen zu garantieren, die das Kulturerbe betreffen».

«Ihre Unterschrift kann einen Unterschied machen. Lassen wir nicht zu, dass ein unschätzbares historisches und kulturelles Gut den Interessen der Stadtentwicklung geopfert wird. Jede Unterschrift stärkt unsere Stimme und unser Recht, unser Erbe zu bewahren», schreiben die Anwohner in ihrem Brief.

Das Bürgermeisteramt von Mezquitilla und Lagos, das von der unabhängigen Gruppe GIPMTM geleitet wird, hat die Unterschriftensammlung über die sozialen Netzwerke bekannt gemacht. «Im Bürgermeisteramt von Mezquitilla haben Sie bereits die Möglichkeit zu unterschreiben, um unser BIC, den Torre Vigía de Lagos, zu schützen. Die Nachbarschaftsbewegung hat uns dazu aufgefordert und natürlich stehen wir immer an der Seite der Anwohner», schrieben sie auf Facebook.

Der stellvertretende Bürgermeister von Mezquitilla und Lagos, David Vilches (GIPMTM), versicherte, dass für das Bauvorhaben «anscheinend alle technischen und rechtlichen Gutachten vorliegen, wie mir der Stadtrat für Stadtplanung, Celestino Rivas, mitteilte» (PP). «Wir vom Bürgermeisteramt geben lediglich eine Forderung der Nachbarschaft wieder, was aber nicht bedeutet, dass wir dagegen oder dafür sind. Wir hören ihnen zu und helfen ihnen, aber wenn die Entwicklung, wie es scheint, alle Genehmigungen und Zulassungen hat, gibt es wenig, was wir tun können», argumentierte er gegenüber Sur.