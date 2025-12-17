Nerja verbessert Zugang zum Fluss Chíllar über die zentrale Straße Antonio Ferrandis 'Chanquete'

Eines der Gebiete, in denen die Arbeiten durchgeführt werden.

Eugenio Cabezas Nerja Mittwoch, 17. Dezember 2025

Die PP-Regierungsmannschaft im Rathaus von Nerja versucht weiterhin, zwei der schwerwiegenden Probleme zu lösen, mit denen die östlichste Küstenstadt der Provinz konfrontiert ist, nämlich den Mangel an Parkplätzen und die Verkehrsüberlastung , vor allem in der Hochsommersaison.

Nach der Ankündigung des Projekts Ende August hat das Rathaus die Arbeiten zur Verbesserung der Straße und des Fußgängerzugangs zum Ufer des Flusses Chíllar von der Straße Antonio Ferrandis «Chanquete» aus ausgeschrieben. Die Arbeiten betreffen zwei Bereiche: die Calle de la Fábrica - neben der Sekundarschule IES El Chaparil - und den Abschnitt von der Abwasserpumpstation (EBAR) bis zur Promenade von El Chucho.

Das Budget für das Projekt beläuft sich auf 347.684 Euro und wird über den Plan für touristische Nachhaltigkeit im Rahmen der NextGeneration-Fonds der EU finanziert. Ziel ist es, die Zugänglichkeit und die städtische Infrastruktur zu verbessern und das touristische Angebot der Küstengemeinde zu stärken.

Nach Angaben des Stadtrats für Infrastrukturen, Alberto Tomé, werden in der Nähe der Schule «die Bürgersteige, die sich derzeit in einem schlechten Zustand befinden, vollständig erneuert, ein neuer, besser zugänglicher Fußgängerweg geschaffen und die Parkplätze neu geordnet».

Begrünte Flächen

Der Abschnitt zwischen Pumpstation und Flussmündung wird unterdessen saniert, die Fahrbahnoberfläche verbessert und Fußgängerzonen angelegt, um die natürliche Umgebung aufzuwerten.

Bürgermeister José Alberto Armijo (PP) erklärte in einer Pressemitteilung: „Diese Projekte dienen der Modernisierung der Zugangsinfrastruktur zu zwei der beliebtesten Strände – Playazo und El Chucho – und verbessern so die Erreichbarkeit. Gleichzeitig wird der Erhalt der natürlichen Umwelt des Flusses Chíllar sichergestellt.«

Der Sanierungsplan unterstreicht das Engagement für den Komfort und die Sicherheit von Einwohnern und Besuchern sowie für die Nachhaltigkeit der Umwelt. Der Fluss Chíllar ist ein Naturschutzgebiet von hohem ökologischen und Erholungswert und eng mit der Identität der Stadt verbunden.

Mit dieser Ausschreibung setzt das Rathaus sein Engagement für das Projekt „Nachhaltiges Nerja« fort und stattet die Stadt mit einer modernen, barrierefreien und umweltfreundlichen Infrastruktur aus.