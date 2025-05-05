Regierung ratifiziert Engagement für den Bau einer Entsalzungsanlage

EUGENIO CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Montag, 5. Mai 2025 Teilen

Der Minister für Landwirtschaft, Luis Planas, bestätigte am letzten Donnerstag «das feste Engagement» der spanischen Regierung für den Bau einer öffentlichen Entsalzungsanlage in der Region Axarquía. Er gab dies gegenüber Sur bekannt, nach einem Besuch in den Installationen der größten Genossenschaft und Vertriebsgesellschaft subtropischer Früchte des Landes, Trops, in Vélez-Málaga. «Diese Verpflichtung bleibt bestehen und wird erfüllt», versicherte Planas mit Nachdruck. Das Ministerium für den ökologischen Wandel erwartet, dass der Projektentwurf, der von den Bewässerungsgemeinschaften und dem Gemeindeverband Axarquía ausgearbeitet wird, im Juni vorliegt.

Die Anlage wird zunächst eine Kapazität von 25 Millionen Kubikmetern pro Jahr haben, die auf 50 erweitert werden kann. Die Entsalzungsanlage wird in der Gegend von Las Campiñuelas Bajas errichtet, nördlich der Autobahn A-7, in der Nähe des Flussbettes des Río Seco. Die geschätzten Investitionen, die im Mai 2023 von der Zentralregierung von Pedro Sánchez zugesagt wurden, belaufen sich auf rund hundert Millionen Euro und sollen in Form einer jährlichen Gebühr, die noch festzulegen ist, von den Endnutzern zurückgezahlt werden.

Weitere Fristen als die bereits erwähnte für den Erhalt des Vorprojekts im Juni konnte der Minister nicht nennen. «In den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Trops waren wir uns einig, dass es sehr wichtig ist, die Zukunft aller Bürger der Region in Bezug auf die Versorgung und die Produktion von subtropischen Pflanzen zu sichern», sagte Planas. Seiner Meinung nach ist die Verfügbarkeit von Oberflächenwasser, aufbereitetem Wasser und entsalztem Wasser absolut notwendig. «Wir benötigen alle drei Instrumente. Wir müssen ein Gleichgewicht für die Zukunft schaffen, wenn wir eine Situation vermeiden wollen, wie wir sie in den letzten zwei Jahren aufgrund der Dürre erlebt haben. Trotz der Tatsache, dass der Viñuela-Stausee aktuell zu 50 Prozent gefüllt ist. Wenn wir die Zukunft sichern wollen, muss die Verwendung von aufbereitetem Wasser normalisiert werden und wir benötigen die Entsalzung», so der Minister für Landwirtschaft. Planas betonte erneut die «feste Verpflichtung» der Zentralregierung für das öffentliche Projekt der Entsalzungsanlage, «abgesehen von den Projekten, die die Junta de Andalucía in ihrem Zuständigkeitsbereich im Mittelmeerraum durchführt», womit er auf die private Initiative für eine weitere Entsalzungsanlage anspielte, die die Regionalregierung derzeit bearbeitet.

Der Minister wies in seiner Rede darauf hin, dass es den Bewässerungsbetrieben in Níjar in Almería gelungen ist, die Verluste auf 0,04 Prozent zu reduzieren, und das bei einem Leitungsnetz von 800 Kilometern Länge. «Das ist die Landwirtschaft der Zukunft. Wenn wir so viel Glück haben mit den Regenfällen wie in diesem Jahr, ist das großartig, aber wenn nicht, müssen wir trotzdem in der Lage sein, einem Sektor, der der Region so viel Wohlstand und Beschäftigung bringt, Kontinuität zu geben». Planas besuchte auch das Versuchszentrum von Trops und betonte, dass die Genossenschaft «auf die Málaga, Andalusien und Spanien stolz sein kann, eine Referenz für subtropische Kulturen ist». Laut Planas deckt die Kooperative 40 Prozent des Avocado- und 55 Prozent des Mango-Marktes ab. Dem Unternehmen sind 4.000 Landwirte in Spanien und Portugal mit einer Anbaufläche von insgesamt 10.000 Hektar angeschlossen. Im vergangenen Jahr erhielt Trops 2,8 Millionen an öffentlichen Beihilfen aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (PAC).