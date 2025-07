Rincón de la Victoria beteiligt sich an der Kampagne «Hier retten wir Schildkröten»

SUR Rincón de la Victoria Montag, 7. Juli 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung von Rincón de la Victoria hat sich erneut an der Umweltkampagne «Hier retten wir Schildkröten» beteiligt. Auch in diesem Jahr nimmt die Gemeinde an dieser von der Stiftung Oceanogràfic geförderten nationalen Initiative teil, die darauf abzielt, über das Vorkommen von Meeresschildkröten an der Mittelmeerküste und die Bedeutung ihres Schutzes zu informieren und zu sensibilisieren.

Die Kampagne ist in Rincón de la Victoria bereits durch gut sichtbare Plakate präsent, die an verschiedenen Stellen der Gemeinde angebracht sind und sich sowohl an Einheimische als auch an Touristen richten. Die QR-Codes auf den Plakaten informieren darüber, wie man sich im Falle einer Sichtung von Meeresschildkröten verhalten soll, und empfehlen, die Notrufnummer 112 zu wählen, um das Notfallprotokoll für gestrandete Schildkröten zu aktivieren.

«Die Initiative zielt darauf ab, die Öffentlichkeit für die Notwendigkeit eines Aktionsprotokolls zu sensibilisieren, da Unechte Karettschildkröten zunehmend unsere Strände zum Nisten wählen», sagte der Stadtrat für ökologische Nachhaltigkeit Borja Ortiz.

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, betonte seinerseits, «wie wichtig es ist, Kampagnen wie diese zu unterstützen, die dazu beitragen, das Bewusstsein für die Erhaltung einer Tierart zu schärfen, die durch Faktoren wie Verschmutzung, Verlust des Lebensraums und menschliches Handeln bedroht ist».

Auch der Stadtrat für Strände, Sergio Díaz, betonte: «Durch diese Kampagnen lernen wir etwas über die Biologie der Meeresschildkröten, wie man ihre Spuren im Sand während der Brutzeit erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn wir ein gefährdetes Exemplar finden».

Die Kampagne «Hier retten wir die Schildkröten» begann 2019 in der Autonomen Gemeinschaft Valencia mit der Stiftung Oceanogràfic und hat sich mit der Einbeziehung der Stiftung Azul Marino und der Stiftung Palma Aquarium auf die Balearen und die Region Murcia ausgeweitet, bis sich vor zwei Sommern das Aquarium von Sevilla mit der Beteiligung von Städten in Andalusien angeschlossen hat. In diesem Jahr sind bereits mehr als 100 Gemeinden an der Kampagne beteiligt.