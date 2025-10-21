Sur Deutsche

Abschnitt im Bau. SUR
Verbesserung der Infrastruktur

Rincón de la Victoria investiert mehr als 220.000 Euro in die Verbesserung der Zugänglichkeit in den Avenidas La Torre und La Axarquía

Die Arbeiten an der ersten Phase auf dem Abschnitt zwischen der Rome-Passage und dem Wohnkomplex La Marina sind im Gange

SUR

Rincón de la Victoria

Dienstag, 21. Oktober 2025

Das Rathaus von Rincón de la Victoria hat mit den Arbeiten zur Verbesserung der Zugänglichkeit der Avenida de la Torre und der Avenida de la Axarquía sowie der umliegenden Straßen begonnen, wobei sich die erste Phase auf den Abschnitt zwischen der Rome-Passage und dem Wohngebiet La Marina konzentriert.

Die Arbeiten mit einer Investitionssumme von 227.153 Euro werden aus dem Programm zur Förderung der Beschäftigung in der Landwirtschaft (PFEA 2025) der Provinzregierung von Málaga finanziert und ermöglichen die Einstellung von 97 Arbeitslosen (12 Gesellen und 85 Arbeiter), die alle bei der andalusischen Arbeitsverwaltung (SAE) registriert sind.

Der Stadtrat für Bau, Sergio Díaz, sagte: «Es handelt sich um eine dringend notwendige Maßnahme zur Verbesserung der Zugänglichkeit, die auch Verbesserungen der Gehwege und der Zugänge zu den Häusern und den angrenzenden Straßen umfasst». Er versicherte auch, dass die Arbeiten «den Straßenverkehr nicht beeinträchtigen. Für die Fußgänger wurden alternative Wege eingerichtet».

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, erklärte: «Diese Arbeiten sind unerlässlich, um den Fußgängerverkehr auf der Allee zu verbessern, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität».

Die Arbeiten haben in der Rome-Passage begonnen und werden entlang der Avenida de la Torre fortgesetzt, wobei Wohnsiedlungen, Häuser und markante Punkte wie die Kaserne der Guardia Civil betroffen sind, bis sie das Wohngebiet La Marina erreichen.

In späteren Phasen sind Verbesserungen für den Rest der Avenida de la Torre und der Avenida de la Axarquía geplant. Die Durchführung dieser ersten Phase wird schätzungsweise drei Monate in Anspruch nehmen.

