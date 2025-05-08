Skatclub Torre Torre feierte Tanz in den Mai in Mezquitilla

MARLENE WÖRNER VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Beim diesjährigen Tanz in den Mai des Skatclub Torre Torre nahmen 54 Personen teil. Gefeiert wurde im Restaurant Entre Fuegos in Mezquitilla. Bei der traditionellen Wahl der Maikönigin kurz vor Mitternacht durfte Elfi Koch die Krone von Präsident Uwe Auwärter entgegennehmen. Die Plätze zwei und drei belegten Jola Münzenberg und Irene Weinhöppel. Das traditionelle Quiz gewann erstmals Margit Seibüchler vor Jürgen Biermann und Hannes Januschowski.

Das von vielen gelobte Menü bestand aus Salat mit Avocaodos, gefolgt von wahlweise Fleisch, Seezunge oder Spaghetti Marisco. Ein Lob gebührte auch der Bedienung und der Gastfreundschaft des Lokals. Nach dem Essen wurde erstmals die 'Reise nach Jerusalem' gespielt, bei der Ellen Czarska vor Renate Runge gewann. Musik von DJ Dieter und auch die Vereinshymne von Artur erzeugte ein weiteres Mal Gänsehaut bei den Zuhörern. Alles stimmte und es wurde wieder bis weit nach Mitternacht getanzt.

Am 2. und 6. Juni findet das alljährliche Pfingstturnier im Skatlokal Maenoba in Torre del Mar statt, das allen offensteht. Das Grillfest wird am 7. Juni ausgerichtet – neben den Mitgliedern mit Partnern, sind auch Freunde der Skatreisen-WhatsApp-Gruppe eingeladen. Die nächste Reise führt Ende September nach Córdoba. Mehr Infos rund um den Club und zahlreiche Fotos gibt es auf der Facebook-Seite des 1. spanischen Skatclubs Torre Torre.