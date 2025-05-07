65 Sorten auf dem Craft Beer-Festival 'Birra&Art' in Rincón de la Victoria

SUR Rincón de la Victoria Mittwoch, 7. Mai 2025 Teilen

Auf der Plaza Al-Andalus in Rincón de la Victoria findet von Freitag, den 9. bis Sonntag, den 11. Mai eine neue Ausgabe des Craft Beer Festivals 'Birra&Art' statt.

Die Veranstaltung, die Gastronomie, Freizeit und Live-Musik vereint, «erweitert dieses Jahr ihr Angebot mit 65 verschiedenen Biersorten, von spanischen Craft-Bieren bis hin zu internationalen Bieren aus Belgien, Deutschland, Tschechien, Irland und Schottland», so der Stadtrat für Tourismus, Antonio José Martín.

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, erklärte: «Es handelt sich um ein Fest, das sich an Bierliebhaber richtet und darüber hinaus auch internationale Essensstände und Live-Bands bietet».

Die Eröffnung des Festivals findet am Freitag um 19 Uhr statt. «Auf der Plaza gibt es Bars mit allen Arten von Craft-Bieren wie La Sagra, Basquenland, Brewdog und Erdinger», erklärt der Stadtrat. Das Bierangebot kann man zu den folgenden Öffnungszeiten genießen: Freitag von 19 bis 0 Uhr, Samstag von 12 bis 0 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

An den Essensständen werden deutsche Würstchen, chilenisches und argentinisches Barbecue, italienische Küche und türkische Köstlichkeiten angeboten.

Das musikalische Programm sieht wie folgt aus: Freitag 9: QUEEN OF MAGIC (22 Uhr); Samstag 10: BANDido (15 Uhr), DJ WORZEL (20 Uhr) und ROADSHOW (22 Uhr). Sonntag 11: BANDido (15 Uhr).