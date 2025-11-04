Straßensperrungen zwischen Torre del Mar und Benajarafe wegen Asphaltierungsarbeiten

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 4. November 2025 Teilen

Das Ministerium für Verkehr und nachhaltige Mobilität setzt die Arbeiten zur Verbesserung des Straßenbelags der N-340 auf dem Abschnitt zwischen Benajarafe und Torre del Mar im Rahmen der Demarkation der Staatsstraßen im Osten Andalusiens fort. Die Arbeiten sind Teil des Plans zur Erhaltung und Instandhaltung des Straßenbelags für den Zeitraum 2024-2027, für den 17,93 Mio. Euro bereitgestellt werden.

Ziel der Arbeiten ist es, die vorhandenen Schäden zu beheben und die Fahrbahndecke zu erneuern, um den Autofahrern «einen komfortableren und sichereren Verkehr auf einer der verkehrsreichsten Straßen an der Küste von Málaga» zu ermöglichen. Seit Dienstag, 4. November, bis Donnerstag, 21. November, werden auf der N-340 in Richtung Málaga zwischen den Kilometern 262,7 und 269,3 montags bis donnerstags zwischen 8.30 und 19 Uhr und freitags von 8.30 bis 15 Uhr die Fahrspuren gesperrt, um die Sicherheit der Arbeiter und der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Die Arbeiten werden in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten Phase 1, vom 4. bis 11. November, zwischen Kilometer 262,7 und 264,8, wobei die Zufahrt zur N-340 über die Regionalstraße MA-3203 gesperrt wurde. In der zweiten Phase 2, vom 12. bis 21. November, zwischen Kilometer 264,8 und 269,3, ebenfalls mit Zufahrtsbeschränkungen über die MA-3203.

Um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, werden in Phase 1 zwischen den Anschlussstellen 953 und 967 und in Phase 2 zwischen den Anschlussstellen 953 und 960 ordnungsgemäß ausgeschilderte Ausweichstrecken entlang der Autobahn A-7 eingerichtet.