Torre del Mar präsentiert sein breit gefächertes Sommerprogramm

Der Ortsbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, stellte im Rahmen einer Pressekonferenz das offizielle Sommerprogramm von Torre del Mar vor. «Zu dieser Jahreszeit kommen Einwohner und Besucher in unserer Stadt zusammen, um Meer, Kultur, Tradition und Freizeit in vollen Zügen zu genießen», erklärte Atencia.

Das Sommerprogramm ist anhand eines digitalen Guides verfügbar, der mittels QR-Code auf jedem Mobilgerät abrufbar und bei den Touristeninformationen erhältlich ist. Vom 1. Juli bis zum 15. September wird Torre del Mar zum Mittelpunkt des Sommerlebens an der Costa del Sol mit einem abwechslungsreichen Programm, das kulturelle, sportliche, gastronomische und traditionelle Angebote umfasst. «Unser Ziel ist es, Torre del Mar als führendes Touristenziel zu etablieren», betonte Atencia.

Höhepunkte des Programms

Zu den Höhepunkten des Programms gehört das Weekend Beach Festival, das vom 10. bis 12. Juli Tausende junger Menschen und Musikliebhaber vereint. Das internationale Luftfahrtfestival wird den Himmel vom 5. bis 7. September mit spektakulärer Akrobatik und Flugzeugen füllen und abermals Tausende von Menschen an die Küste von Torre del Mar locken.

Die maritime Prozession der Virgen del Carmen de las Melosas y Protegidas am 16. Juli ist ein Ereignis, das tief im Seefahrerbewusstsein der Gemeinde verwurzelt ist. Eine weitere Land-Wasser-Prozession ist die der Bruderschaft der Virgen del Carmen am 16. Juli, die zum Fest von nationalem Interesse erklärt wurde. Die Regatta der Jábegas (Ruderboote) findet am 8. August statt, gefolgt von der Regatta der Chalanas (Schuten) am 13. September. Die musikalische Reihe 'Al Son del Rebalaje' präsentiert an fast allen Abenden im Juli und August kostenlose Auftritte auf einer Bühne an der Strandpromenade. Außerdem werden sportliche und gesunde Aktivitäten wie Yoga und Pilates am Strand, Training in der Gruppe und Wanderrouten angeboten. Die Biblioplaya am Strand fördert das Lesen und ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet. Darüber hinaus gibt es Galas, sommerliche Nächte beim Volksfest, Aktivitäten für Kinder und traditionelle Veranstaltungen wie die der Schutzheligen Rosario de la Aurora. «Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Torre del Mar viel mehr ist als nur Veranstaltungen», sagte Atencia. «Wir haben unsere Promenade, geschichtsträchtige Strandbars, in denen man authentischen frittierten Fisch, Meeresfrüchte und Spieße genießen kann, und ein urbanes Umfeld, das Kunst, Gastronomie und Kulturerbe vereint. Also lasst uns den 'Sommer im Paradies' genießen mit allem was Torre del Mar zu bieten hat», schloss der Ortsbürgermeister.